Kakao fiyatlarındaki yükseliş çikolata üreticilerini sıkıntıya sokuyor

Gana ve Fildişi Sahili gibi dünyanın en büyük kakao çekirdeği üreticisi ülkelerde meydana gelen kuraklık, küresel kakao fiyatlarında ciddi bir artışa neden oldu. Bu durumda üreticiler, çikolata ürünlerinde artış olacağını belirtiyor.

Gana ve Fildişi Sahili gibi en büyük kakao çekirdeği üreticisi ülkelerde yaşanan kuraklık, küresel kakao fiyatlarını etkileyerek New York Emtia Borsası'nda ton başına 6.000 dolara kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Önde gelen çikolata üreticileri, bu durumun ürün maliyetlerini artırabileceği konusunda fiyat artışı uyarısında bulundu.

Ekonomim.com'dan Evrim Küçük'ün haberine göre, Batı Afrika'da yaşanan kuraklık özellikle Gana ve Fildişi Sahili'nde ciddi bir şekilde hissedildi. El Nino'nun etkisiyle güney yarımkürede havanın daha sıcak ve kuru hale gelmesi, çikolatanın ana hammaddesi olan kakao fiyatlarını son bir yılda iki katından fazla artırdı. Bu durum, bazı analistlerin fiyatların daha da sert bir şekilde yükselmesi ihtimali konusunda uyarıda bulunmalarına neden oldu.

Kakao fiyatlarındaki bu yükseliş, devam eden arz endişeleriyle birleştiğinde ICE'de 5.970 doları test etti, ardından 5.890 dolara geriledi. Londra'da da fiyatlar 4.800 sterlin seviyelerine geriledi. Önümüzdeki dönemde kakao fiyatlarındaki bu dalgalanmanın çikolata endüstrisini etkileyerek ürün maliyetlerini artırması bekleniyor.

Çikolata üreticileri zor durumda

Kakao fiyatlarındaki artışın etkileri tüketicilere yansımaya başladı ve büyük çikolata üreticilerini zor durumda bırakıyor. Hershey, kakao fiyatlarının tarihi seviyelere çıkmasının bu yıl kar artışını kısıtlayabileceği konusunda bir uyarıda bulundu.

Şirketin CEO'su Michele Buck, fiyat artışlarını üreticilere yansıtma olasılığını göz ardı etmedi ve "Fiyatlandırma da dahil olmak üzere elimizdeki tüm araçları kullanacağız" dedi.

Geçen yılın son çeyreğine ait verilere göre, enflasyon nedeniyle tüketicilerin çikolata harcamalarını kısıtlaması sonucunda Hershey'in satışları yüzde 6.6 oranında düşmüştü.