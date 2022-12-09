Kalabalık Seyirci Kitlesi Geceye Katkı Koydu

Serdarlı Sağlık ve Kültür Derneği (SER-SAD), Türk Müziği Korosu, bağış gecesi konseri düzenledi. Konserin sunuculuğunu derneğin asbaşkanı Vijdan Karagözlü gerçekleştirdi. 06.12.2022 Salı akşamı Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezinde (AKKM) gerçekleşen konsere, uzaktan yakından katılan dinleyiciler konseri keyifle izlediler.

Murat Çırakoğlu’nun Şefliğinde gerçekleşen gecede birbirinden keyifli şarkılar seslendirildi. Kısa bir sürede hazırlanarak seyirci karşısına çıkan SER-SAD Türk Müziği Korosu, dinleyicileri tarafından takdir edildi.

Gecenin sürprizi ise güçlü kadın seslerimizden Bahar Gökan oldu. Gökan, billur sesi ile dinleyicileri mest ederken, muhteşem bir geceye davet edilmenin mutluluğunu dile getirdi. Konserin sonunda dernek başkanı İsmihan Yorgancı, Bahar Gökan’a teşekkür çiçeğini vererek, gecenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

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09/12/2022 16:10