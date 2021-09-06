Kalamış'ta Buğra birinci, Merve ikinci

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06/09/2021

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Kalamış'ta Buğra birinci, Merve ikinci

Kıbrıslı Türk voleybolcular İstanbul'da zirveyi paylaştı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından İstanbul, Kadıköy’de düzenlenen Pro Beach Tour’un Kalamış etabının kadınlar finalinde Kıbrıslı Türk Buğra Eryıldız partneri Anna Kurshina ile birlikte bir diğer Kıbrıslı Türk Merve Çelebi ve partneri Bahanur Gökalp ile finalde karşı karşıya geldi.

Rakibini 2-0 mağlup eden Buğra – Anna ikilisi şampiyon olurken, Merve – Bahanur ikilisi ikinci oldu.

 

06/09/2021 08:27
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TAGS: istanbul, buğra, merve
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