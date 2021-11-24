Kalavaç'ta bir evin yakınına bomba düştü

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24/11/2021

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Kalavaç'ta bir evin yakınına bomba düştü

Kalvaç‘ta bir evin yakınına bomba düştü. Evine 50 metre ilerde düşen bombanın fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Adil Meraklı isimli vatandaş bombanın patlamadığını, can ve mal kaybı olmadığını belirtti

Meraklı’nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Eşim ve sevdiklerimle birlikte mutlu, huzurlu ve barış içinde yaşamak en büyük gailemiz..

Evime 50 metre mesafeye nerdeyse havlıya “BOMBA YANLIŞLIKLA DÜŞTÜ”

Can ve mal kaybı şuan için yok ..Bundan sonraki günler için de garantisi yok.. #Kalavaç

24/11/2021 14:39
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