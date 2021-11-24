Kalavaç'ta bulunan bomba ''eğitim mermisi'' çıktı

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24/11/2021

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Kalavaç'ta bulunan bomba ''eğitim mermisi'' çıktı

Kalvaç‘ta bir evin yakınında bomba bulunması haberleri üzerine Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Haber Kıbrıs'a açıklama yapıldı.

Haber Kıbrıs'a konuşan bir yetkili söz konusu merminin canlı olmadığını ve eğitim amaçlı kullanılan bir mermi olduğunu belirtererek "patlayıcı" olmadığını söyledi. 

Aynı yetkili bombanın hedef alının 2.3 KM uzağında bulunduğunu bunun da söz konusu merminin oraya hurda toplayanlar tarafından taşınıp düşürülmüş olabileceğini söyledi.

 

24/11/2021 15:57
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TAGS: Kalavaç
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