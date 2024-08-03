Kalavason Camisi Restore Ediliyor

Kültürel Miras Teknik Komitesi Eş Başkanı Ali Tuncay, sosyal medya üzerinden Kalavason Camisi'nde restorasyon çalışmalarının başladığını duyurdu. Komite, Larnaka'nın Kalavason köyündeki camide koruma çalışmalarına başlarken, Girne'de bulunan Chrypolitissa Kilisesi'nde de benzer bir çalışma yürütülecek. Her iki projede de Avrupa Birliği'nin mali katkısı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) teknik desteği sağlanıyor. Tuncay, çalışmalara katkıda bulunan tüm uzman ve emekçilere teşekkür etti.

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