Kalbi olanlara daha yararlı

Geçtiğimiz pazar günü Paris’te düzenlenen Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) Kongresi’nde sunulan bir araştırmaya göre, düzenli egzersiz, kalp hastalarına, sağlıklı insanlardan daha fazla yarar sağlıyor. Yaklaşık 400 bin orta yaşlı katılımcıyla yapılan araştırmada, düzenli egzersiz yapan kalp hastalarında erken ölüm riskinin yüzde 14; sağlıklı insanlarda ise sadece yüzde 7 azaldığı belirlendi. Bulgular, sağlıklı insanlar ve kalp hastalarının fiziksel aktiviteden sağladığı faydayı tespit etme açısından ilk oldu. Araştırmayı yapan Seoul Üniversitesi’nden Dr. Si-Hyuck Kang, “Doktorlar, kardiyovasküler rahatsızlıkları bulunan kişilere fiziksel aktivitenin önemini göstermeli” diyerek konuya dikkat çekti. Araştırmaya göre ayrıca fiziksel aktif hayat süren kişiler daha iyi uyuyor, daha iyi hissediyor ve gündelik aktivitelerinde daha enerjik oluyorlar. Türk Kalp Vakfı da, haftada en az 3 kez, her biri en az 40 dakika düzenli ve tempolu egzersiz tavsiye ediyor.