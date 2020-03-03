'Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük' konulu resim yarışmasına katılım 6 Mart’ta sona eriyor

Yarışmaya katılmak isteyenler şahsen İlköğretim Dairesi'ne veya Dr. Fazıl Küçük Müzesi'ne başvurabilecek.

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03/03/2020

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'Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük' konulu resim yarışmasına katılım 6 Mart’ta sona eriyor

Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün doğumunun 114. yıl dönümü sebebi ile düzenlenen 3. Geleneksel “Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük” konulu resim yarışmasına katılım 6 Mart’ta sona erecek.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı’ndan verilen bilgiye göre, yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, okullarındaki resim öğretmenleri aracılığıyla ya da şahsen İlköğretim Dairesi'ne veya Dr. Fazıl Küçük Müzesi'ne başvurabilecek.

Şartname ve katılım formu Dr. Fazıl Küçük Müzesi’nin facebook sayfasından veya Dr. Fazıl Küçük Müzesi’nden alınabilecek.

 Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nın, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı işbirliğinde KKTC devlet ve özel okullarında öğrenim gören 4. ve 5. sınıf  öğrencilerine yönelik düzenlediği resim yarışmasının ödül töreni ise, 13 Mart’ta Açıköğretim Fakültesi Konferans Salonu’nda saat 17.00’de gerçekleştirilecek.

03/03/2020 13:00
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