Kalça ve Basen Bölgesini Eritmenin Yolları

Kalça ve basen bölgelerinde bulunan yağları eritmeye çok kişi uğraşmaktadır. Hayalleri süsleyen bedene ulaşabilmek ve zayıflayabilmek içinde doğru yolların tercih edilmesi çok önemlidir. Çünkü her hareketin amacı ve gösterdiği etkisi farklıdır. Dolayısıyla da zayıflamasürecinde de plan ve programların hazırlanmasında da çok dikkat edilmelidir. Hem sağlıklı hem etkili bir şekilde bu bölgeleri eritebilmek için ise çeşitli yollar bulunmaktadır.

Her kişinin egzersizyaparken yaptığı hareketler ve bunun yanında ise sevdiği hareketler değişiklik gösterebilmektedir. Özellikle de kalça ve basen bölgelerindeki yağları eritmek için seçenekler olması ise de dikkat çekmektedir.

Bölgesel olarak incelme ya da zayıflamak için egzersizler üzerine daha çok çalışılmalıdır. Kalça ve basenlerde etkili olan egzersiz yöntemlerini inceleyelim.

Yağları Yakarken Kardiyo Egzersizleri Önemlidir

Yağlarımızı yakmak için en fazla üzerinde durmamız gereken egzersizler cardio egzersizleridir. Koşmak , ip atlamak , zıplamak, bisiklet sürmek, dövüş sporları yapmak kalbinizi çalıştıran ve yağ yakımınızın temelini oluşturan cardio antrenmanları arasında yer almaktadır. Kalça ve basen bölgesine odaklandığımız için sizlere daha çok zıplama ve ip atlama türü antrenmanları önerebilirim. Kalçalarınızı sıkılaştırmanız için dağ koşuları önerimdir. Yükseltili koşular kalçalarınızı güçlendirecektir. Benim koştuğum alan Girne dağlarıdır. Girne dağları bu iş için ideal dağlardır. Ama yaz aylarında dağ koşusu yaparken Kıbrıs Engereği (Gufi) yılanlarına dikkat etmeniz gereklidir.

Squat ile Kalça ve Basen Bölgelerinin Eritilmesi

Squat yaparken düz bir zemin üzerinde ayaklarınızın öncelikli olarak omuz hizasında olacak şekilde açık olmalıdır. Eller de bu esnada beldedir. Dizler yavaş bir şekilde kırılarak sonrasında da kalça dışa doğru çıkarılarak çömelme hareketi yapılmaktadır. Bu noktada ise mümkün olduğu kadar aşağıya doğru olmasına da dikkat edilmelidir. Yavaş bir şekilde de kalkarak ilk pozisyon haline dönülmektedir. Bu hareket oldukça etkilidir. Ancak düzenli yapılmasına dikkat edilmelidir. Uzun süreli olacak şekilde yapılan tekrarlar ile de basen erimektedir. Kalçada ise yuvarlak bir form alacaktır.

Başka bir seçenek ise de static sumo squattır. Bu egzersizde ise omuz hizasında olacak şekilde bacaklar geniş bir açı ile yanlara doğru açılır. Eller ise önde olacak şekilde göğüs hizasında birleştirilir. Çömelir pozisyonu alarak da dizler kırılır ve sıra ile ayak parmaklarının uçlarına çıkılarak bacaklar yukarı doğru hareket ettirilir. Bu hareket tekrarlar halinde devam etmektedir.

Kalça ve Basenlerin Eritilmesinde En Çok Yapılan Hareketler

Kalça ve basen bölgesin eritmek isteyenlerin en çok yaptıkları hareketler ise;

• Side lying leg raise hareketi: Düz bir zemine yatıldıktan sonra yan olacak şekilde uzanılmaktadır. Altta kalan kolun dirseği bükülerek de dirsek üzerinden de üst bedenin yukarıda kalması sağlanmaktadır. Hem her iki bacak hem de vücudun dümdüz olması gerekmektedir. Üst bacak ise yukarıya kaldırılarak sonrasında ise eski pozisyonuna getirilmektedir. Üst bacakta hareketler tamamlandıktan sonra vücudunuzun diğer tarafına dönerek aynı zamanda da diğer bacak içinde hareketin tekrarlanmalıdır.

• Diğer ise bird dogs hareketidir. Düz bir zemin üzerinde dizler ve dirsekler üzerinde durulmaktadır. Karın kasları ilk önce sıkılıp bırakılmaktadır. Sırası ile sağ bacak ve sol bacak gerilerek bel hizasına getirilerek kaldırılıp indirilmeye başlanmaktadır. Bacak mümkün olduğu kadar yukarıya kaldırılmalı ve esnetilmelidir.

• Lunge egzersizi ile ayak parmaklarının uçları karşıya bakmalıdır. Ayakların biri ise önde olacak şekilde diğeri de aynı hizada olacak şekilde tutulmalıdır. Eller ise yanda olacak şekilde bele koyularak aşağı yukarı olacak şekilde hareket ettirilmelidir.

• Diğer hareketler ise box jump, side ve cross lunges, deadlift gelmektedir.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Bu egzersizler yapılırken gün içerisinde 20-30 dakikanın ayrılması yeterli olmaktadır. Ama bu hareketler yapılmadan önce vücudun ısınması için hareketler yapılmalıdır. Yapılmaması halinde istenmeyen durumlar ile karşılaşma ihtimali ise oldukça yüksek olmaktadır.

Egzersiz

olarak hangi hareket yapılıyorsa da 10 kere yapılmalıdır. Bir sette 10 hareket olacak şekilde ayarlanır ise setin tamamlanması ile mola verilmelidir. İkinci set yapılmalı ve sonrasında ise de üçüncü set yapılması oldukça etkili olmaktadır.

Günlük su tüketimine dikkat edilmeli, beslenme listeleri belirlenirken besinler iyi bir şekilde araştırıldıktan sonra tüketilmesi de kalça ve basen bölgelerinin eritme de destek çözümlerdir. Beslenme konusunda uzman bir diyetisyenden yardım almayı ihmal etmeyiniz.

Özper Özorun

KKTC Güreş - Kickboks ve Kempo Şampiyonu

Türkiye T1 Global MMA ve Grappling Şampiyonu

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01/06/2021 11:44