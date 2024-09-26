''Kaldıraçlı İşlemler Hakkında Yasa Tasarısı''nın komitedeki genel görüşmesi tamamlandı

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, bugünkü toplantısında “Kaldıraçlı İşlemler Hakkında Yasa Tasarısı”nı genel görüşmesini tamamladı.

Meclis'ten yapılan açıklamaya göre Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, bugün saat 10.30’da Komite Başkanı UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplandı.

Komitenin, gündeminde bulunan “Kaldıraçlı İşlemler Hakkında Yasa Tasarısı”nı ele aldığı ve genel görüşmesini tamamladığı belirtildi. Komite, tasarıyla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu. Ayrıca, Komite toplantısına davetli olarak Prof. Dr. Mete Feridun da katıldı.

Canaltay başkanlığındaki Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, Komite Üyeleri UBP Milletvekili Hasan Küçük, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı.