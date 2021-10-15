Kaldırım üzerinde yürüyen yayaya araba çarptı!

Lefkoşa'da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde, bugün öğle saatlerinde yaşanan trafik kazasında Hira Aylin Özkan hafif yaralandı.

Saat 15.30 sıralarında, Yakın Doğu Bulvarı üzerinde, 25 yaşındaki Abdullah Göycıncık, yönetimindeki FJ 586 plakalı araç ile dikkatsizce Yakın Doğu çemberine giriş yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırma çıktı.

Göycıncık yönetimindeki araç o esnada kaldırım üzerinde yürümekte olan Hira Aylin Özkan'a çarptı. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan yaya Hira Aylin Özkan kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polisin soruşturması sürüyor.

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15/10/2021 19:21