Kaldırıma çarpan aracın sürücüsü yaralandı

Gazimağusa İskele Bölünmüş Anayolunun Yeniboğaziçi Köyü yakınlarında korkutan kaza

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06/09/2021

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Kaldırıma çarpan aracın sürücüsü yaralandı

Gazimağusa İskele Bölünmüş Anayolunun Yeniboğaziçi Köyü yakınlarında dün akşam trafik kazası meydana geldi.

Yeniboğaziçi’nden Gazimağusa istikametine seyir halindeki araç sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı, araç kaldırım üzerine yan yatarak durdu.

Aracı kullanan yabancı uyruklu kadın yaralandı ve ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

(MHA)

 

06/09/2021 10:08
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