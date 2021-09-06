Kaldırıma çarpan aracın sürücüsü yaralandı
Gazimağusa İskele Bölünmüş Anayolunun Yeniboğaziçi Köyü yakınlarında korkutan kaza
06/09/2021
Gazimağusa İskele Bölünmüş Anayolunun Yeniboğaziçi Köyü yakınlarında dün akşam trafik kazası meydana geldi.
Yeniboğaziçi’nden Gazimağusa istikametine seyir halindeki araç sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı, araç kaldırım üzerine yan yatarak durdu.
Aracı kullanan yabancı uyruklu kadın yaralandı ve ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
(MHA)