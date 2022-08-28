Kale direklerine zincirlediler! Bayern maçında ilginç olay

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28/08/2022

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Kale direklerine zincirlediler! Bayern maçında ilginç olay

Bayern Münih,-Borussia Mönchengladbach karşılaşmanın 17. dakikasında "Son kuşak" (Letzte Generation) adlı çevre grubunun protestosu sebebiyle maç bir süre durdu.

Letzte Generation grubundan yapılan açıklamada, çevre grubunu destekleyen 5 kişinin Allianz Arena'da 75 bin seyircinin önünde kendilerini kale direklerine zincirleyerek yaklaşan iklim değişimine dikkat çektikleri ifade edildi.

Saha kenarındaki güvenlik personeli, söz konusu aktivistleri kısa bir sürede sahadan çıkardı.

Letzte Generation çevre grubu, daha önce de iklim felaketine dikkati çekmek için Almanya'da müzelerde ünlü tabloların çerçevelerine ve ülkenin birçok kentinde sokaklara ellerini yapıştırarak çeşitli eylemler gerçekleştirmişti.

28/08/2022 16:10
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