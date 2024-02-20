Kale Inner Wheel Kulübü'nden Çocuklar İçin Sanat ve Yaratıcılık Projesi Düzenledi

‘’Çocuklara bir dokunuş’’ ile Kale Inner Wheel Kulübü, projelerine devam ediyor.

Kale Inner Wheel Kulübü, dönemin ilk projesi olan çocuklara yönelik tiyatro, seramik ve mandala kurslarını 9 Eylül 2023 tarihinde, İş kadınları Derneği köşkünde gönüllü kişiler tarafından başlattı.

Kurslar; geleceği aydınlatacak olan çocukların yaratıcılıklarının ve düşüncelerini eyleme dönüştürmelerinin geliştirilmesi, sosyalleşmelerinin sağlanması, kişilik kazanmalarına yardımcı olunması, kendilerini ifade etme becerilerinin geliştirilmesi, sanatla tanışması ve çocuklara özgüven kazandırılması amaçlarıyla düzenlendi. Bu kurslar, 6-12 yaş arası çocukların yaratıcılıklarını ve ifade yeteneklerini geliştirmeyi, sosyalleşmelerini ve özgüven kazanmalarını hedefliyor.

Beş ay süren bu kurslar, her hafta Cumartesi günleri gerçekleştirildi ve Surlariçi'nde yaşayan ailelerin çocukları tarafından büyük bir ilgi ve sevinçle karşılandı. Projede emeği geçenler arasında İş Kadınları Derneği'nin geçmiş ve yeni dönem başkanları, kurs öğretmenleri ve Kale Inner Wheel Kulübü'nün yönetim kurulu üyeleri bulunuyor.

Çocukların bu kurslarda ürettikleri eserler, 23 Şubat 2024'te Çağlayan'daki KTÖS Konferans Salonu'nda sergilenecek. Kale Inner Wheel Kulübü Başkanı Nilüfer Nailer, bu tür projelerin çocukların ve toplumun geleceği için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, toplumun her kesiminden benzer projelere destek ve katılım çağrısında bulundu.

Bu projenin yürütülmesinde, İş Kadınları Derneği geçmiş dönem Başkanı Fatma Özok ve yönetim kurulu üyeleri, İş Kadınları Derneği yeni dönem Başkanı Bilen Sayılı ve yönetim kurulu üyeleri, Kale Inner Wheel Kurucu Başkanı Birgül Beyatlı, Tiyatro kursu eğitmeni Nursal Vahip, Seramik kursu öğretmeni Sözen Arifoğlu, Mandala kursu öğretmeni Ferdiye Yurdakul ve Çocuk Esirgeme Kurumu Etüd Merkezi’nda görevli Şengül Korhan ve Kale Inner Wheel Kulübü Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri katkılarını esirgememişlerdir. KTÖS yetkilileri ise tiyatro ve sergi için yer temin ederek projeye destek sağladı. Çocuklara ve toplumun geleceğine önem ve değer veren, toplumun duyarlı vatandaşlarının da bu projeye maddi destek verdiği belirtildi. Bu işbirliği içinde tamamlanan ‘’Çocuklara bir dokunuş’’ projesi, küçük ölçekli bir örnek olması ve daha büyük ölçekli projelerin yapılmasına örnek teşkil etmesi bakımından büyük önem taşıyor.

Kale Inner Wheel Kulübü Başkanı Nilüfer Nailer, amaçlarının çocukların hayatlarına olumlu yönde bir dokunuş yaparak daha mutlu ve başarılı nesiller yetişmesinin sağlanmasına katkı koymak olduğunu, bu projenin ve benzerlerinin gelecek nesillerimiz ve toplumumuzun varlığı için çok önemli olduğunu belirtti. Nilüfer Nailer, toplumuzun birçok kesiminden de bundan sonrası için bu nitelikte projeler yapmalarının ve desteklemelerinin önemine vurgu yapan bir örnek olarak yaptıkları bu projeden sonra da KALE INNER WHEEL KULÜBÜ olarak gündemlerinde yeni projelerinin olduğunu da dile getirdi.