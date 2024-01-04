Kale: Oğlumu hayalleriyle toprağın altına gömdük

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden İsias davasında dinlenen tur rehberi Ömer Kale’nin annesi Ayşe Kale, sanıklardan şikayetçi olduğunu kaydederek, oğlunu hayalleriyle toprağın altına gömdüklerini söyledi.

Babası Bekir Kale de, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, “Oğlum benim geleceğim, her şeyimdi” dedi. Oğlunun, gittiği, gezdiği yeri tek tek dolaşıp, toprağı öptüklerini dile getiren Kale, evlerine giremediklerini kaydetti.

Kardeşi İsmail Kale de, otelde abisini bulamadıklarını ifade ederek, abisinin cenazesinin karıştığını söyledi. “O aile kendi cenazesini bulamasaydı, abimi bulamayacaklardı” diyen Kale, görevli savcıdan da şikayetçi olduğunu belirtti.

Savunma avukatlarının söylemlerinden de şikayetçi olduğunu kaydeden Kale, müştekilerin kışkırtıldığını savundu.

İsmail Kale’nin şikayeti üzerine mahkeme başkanı, “sataşmadan” dolayı sanık müdafileri ile müştekilerin oturma düzeninde değişiklik yaptı.