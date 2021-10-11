Kaleci Hasan Aydemir, Demirhan’la yollarını ayırdı

Ada Futbolunun başarılı file bekçilerinden biri olarak gösterilen Hasan Aydemir, Demirhan'la yol ayrımına gitti.

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11/10/2021

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Kaleci Hasan Aydemir, Demirhan’la yollarını ayırdı

Ada Futbolunun başarılı file bekçilerinden biri olarak gösterilen Hasan Aydemir, Demirhan'la yol ayrımına gitti.

Aydemir, Demirhan Kulübü’nden kendisiyle ilgili yapılan açıklamalara cevap verdi. Başka kulüpler tarafından teklifler almasına rağmen Demirhan'a gitmeyi tercih eden genç file bekçisi bu serüvenin kendisi için kötü sonuçlandığını söyledi. Aydemir, bunun da kendisi için gelecek adına iyi bir tecrübe olduğunu ifade etti. Ayrılık sonrası hakkında yapılan asılsız haberlerle ilgili de konuşan Aydemir, “ben kimin veya kimlerin bu asılsız haberleri yaptığına ve yaptırdığına bakmadan ailemin bana öğrettiği şekilde devam edeceğim. Takım içinde yönetimsel problemlerin, sistemsizliğin adalet dağılımını eksikliğinin faturasını bana kestiler” diye konuştu. Sözlerine devam eden Aydemir, “adımı kirletmelerine asla izin vermeyeceğim” dedi. Aydemir hakkında yapılan asılsız haberlere onların üslubuyla cevap vermeyeceğini belirtti. Başarılı eldiven daha çok çalışıp yeniden en üst seviyelere çıkıp, en güzel cevabı olması gereken yerde yeşil sahalarda vereceğini belirtti.

11/10/2021 12:35
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TAGS: Hasan Aydemir, Demirhan, spor, futbol
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