Kaleci Okan, uzatmalarda Bakasetas'ın 2 penaltısını önledi

Trabzonspor'da kayıp sürüyor. Geçtiğimiz hafta Sivasspor ile berabere kalan bordo-mavililer, Karadeniz derbisinde konuk ettiği GZT Giresunspor ile puanları paylaştı: 1-1. Maçın duraklama dakikalarında Bakesetas'ın iki penaltı vuruşunu kaleci Okan Kocuk kurtardı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında lider Trabzonspor evinde GZT Giresunspor ile karşılaştı.

Sivasspor maçında kırmızı kart gören ve "Sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Abdullah Avcı'nın takımın başında çıkamadığı maçta bordo-mavililer sahada Uğurcan; Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil; Berat, Dorukhan, Bakasetas; Visca, Abdülkadir Ömür, Cornelius 11'iyle yer aldı.

Medical Park Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

Bu habere tepkiniz:



19/01/2022 21:18