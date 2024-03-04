Kaleci Yusuf Yontar son dakika golünü attı, Hamitköy'ü galibiyetten etti

AKSA Birinci Lig'de 21.haftanın kapanış maçında Dems Cons Çanakkale kalecisi Yusuf Yontar Hamitköy maçının uzatma dakikalarında kaydettiği golle takımına bir puan kazandırdı.

Dr. Fazıl Küçük Stadı'ndaki maçın ilk yarısında Orhan'ın golüyle öne geçen Dems Construction Çanakkale, üç dakika içinde Özgür ve Serhat'ın gollerine engel olamayınca Hamitköy ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

Hamitköy ataklarında başarılı performansıyla alkış alan, üçüncü gole izin vermeyen Çanakkale kalecisi Yusuf Yontar maçın kayıp zaman dakikalarınında öne çıkarak gol aradı.

90+ 5.dakikada beraberlik golü için yüklenen Çanakkale’de kaleci Yusuf Yontar köşe vuruşunda rakip ceza alanı içine gelerek güzel kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Büyük sevinç yaşayan yeşil beyazlılar 2-2'lik skorla puanını 34'e çıkarırken Hamitköy de 34 puana yükseldi. Miracle Değirmenlik’in Süper Lig yolunda gün saydığı Birinci Lig'de galip gelenin 2. sıraya yükseleceği gecede bu sonucun ardından Dems Cons Çanakkale 5., Hamitköy 6.sırada yer buldu.

Ligi ikinci sırada bitirerek direk Süper Lig'e yükselecek takım olma yanında play offa kalacak 4 takım arasına girme adına amansız yarış devam ediyor.