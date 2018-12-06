Kalecik- Tuzluca yolunda çalışmalar sürüyor

Aşırı yağışlar sonucu kapanan Kalecik- Tuzluca yolundaki yol açma çalışmaları devam ediyor. İskele'den Karpaz'a, Karpaz'dan İskele'ye gitmek isteyen araç sürücülerinin Kalecik Köyü içerisinden giriş-çıkış yapmaları gerektiği bildirildi.

İskele Belediyesi’ne bağlı ekipler oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğa anında müdahale için 7/24 hazırda bekletiliyor. Kapanan yolları açmaya çalışan Belediye personeli, yollarda, yol kenarlarında ve köprü ayaklarında temizlik çalışması yapıyor.

İSKELE VE KÖYLERİNDE ACİL DURUMLARDA ULAŞILABİLECEK NUMARALAR

İSKELE BELEDİYE BAŞKANI HASAN SADIKOĞLU: 0548 877 66 66

İSKELE BELEDİYESİ USTABAŞI CENGİZ ER: 0548 810 11 05

SİVİL SAVUNMA: ALO 101 / 371 27 46-371 27 48

POLİS İMDAT: 155

İSKELE POLİS MÜDÜRLÜĞÜ 0392 371 23 33