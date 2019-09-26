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Kalecik’te Kablo Hırsızlığı

Kalecik'te bir iş yerine ait ahşap elektrik direği, E.Ç.(E-28) tarafından 18 Eylül’de kesilerek hasara uğratıldı.

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26/09/2019

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Kalecik’te Kablo Hırsızlığı

Kalecik'te bir iş yerine ait ahşap elektrik direği, E.Ç.(E-28) tarafından 18 Eylül’de kesilerek hasara uğratıldı.

Direkte takılı bulunan 960 metre uzunluğundaki bakır kablo çalındı. Söz konusu kablonun çalıntı olduğunu bildiği halde 830 TL karşılığında satın alan ve yetkili makamdan izinsiz eski madeni eşya ticareti yaptığı tespit edilen M.S. (E-61) tutuklandı. Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.

26/09/2019 11:08

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TAGS: kalecik, kablo hırsızlığı, haber kıbrıs
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