Kalfaoğlu: Akdoğan’da toplam vaka 4 oldu; Güney kaynaklı…

Haber Kıbrıs-Özel

Mağusa Devlet Hastenesi Başhekimi Dr. Mustafa Kalfaoğlu, EKOR çalışanı 4, bir çalışana temaslı 3, toplam yedi pozitif vaka saptadıklarını açıkladı. Kalfaoğlu, Akdoğan’daki baka sayısının da ayni aileden olmak koşulu ile 4 olduğunu belirtti.

Haber Kıbrıs’a konuşan Kalfaoğlu, şu ana kadar bir de Pile’den gelen pozitif vaka bulunduğunu söyledi.

EKOR’daki ilk vakanın ardından kapsamlı bir tarama yapıldığını anlatan Kalfaoğlu, “Sevindirici olan, bire bir vatandaşla temas eden personel arasında pozitif vaka henüz yok. Personel karantinada, pozitife dönse bile bulaşı o alanda önlemeyi başardık” dedi.

Haber Kıbrıs’ın sorularını yanıtlayan Kalfaoğlu, Önder Mağusa AVM’de gerekli taramanın bittiğini belirterek, yeni pozitif vaka olmadığını söyledi.

Akdoğan’daki ailenin de etrafında tarama yapıldığını, temaslıların toplandığını vurgulayan Kalfaoğlu şunları söyledi:

Pozitif vakaların etrafı kapsamlı bir şekilde taranıyor. Hataya yer vermeyecek şekilde hassas davranıyoruz.

Son 48 saatte ekiplerimiz uyumadı. Bu insanüstü çaba için bir başhekim olarak gurur duydum. Mağusa halkı da bu ekiple gurur duymalı. Çalışmalarımız devam ediyor.

Diğer taraftan, hastanedeki diğer tüm sağlık hizmetleri aksamadan devam ediyor. Halkınız kendi maske, mesafe ve hijyen tedbirlerini alarak hastanemize başvurabilir.

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21/12/2020 18:11