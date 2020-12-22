Kalfaoğlu: Akdoğan’daki bulaşlar Rum kesimi kaynaklı

Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu, Akdoğan’daki bulaşların büyük bir olasılıkla Rum kesimi kaynaklı olduğunu söyledi.

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22/12/2020

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Kalfaoğlu: Akdoğan’daki bulaşlar Rum kesimi kaynaklı

Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu, Akdoğan’daki bulaşların büyük bir olasılıkla Rum kesimi kaynaklı olduğunu söyledi. Kalfaoğlu, pozitif çıkan aile ve çevresinin tarandığını, bugün de taramaların devam edeceğini belirterek, temaslı olanların kendilerini saklamaması ve bildirmesini istedi.

Kalfaoğlu, kendilerinin görevinin bulaşın yayılmasını engellemek olduğunu bunun için sağlık ekiplerinin yoğun bir şekilde çalıştığını anlatarak, vatandaşın da sağlık ekiplerine yardımcı olmasının pandemiyle mücadelede şart olduğunu vurguladı.

22/12/2020 10:33
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TAGS: Mustafa Kalfaoğlu, Akdoğan
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