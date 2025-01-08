Kaliforniya yanıyor

ABD'nin Kaliforniya eyaleti, şiddetli orman yangını ile mücadele ediyor. Ülkenin batısındaki Los Angeles'ta başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Çok sayıda ev kül olurken, yaklaşık 30 bin kişi tahliye edildi. Kaliforniya Valisi Newsom, olağanüstü hal ilan ettiklerini açıkladı. Alevler Hollywood'da ünlü film yıldızlarının evlerini de tehdit ediyor. Polis Akademisi filminin yıldızı Steve Guttenberg, Pacific Palisades mahallesindeki şiddetli yangınla mücadele eden itfaiye ekiplerine yardım ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaleti alevlerle mücadele ediyor.

Ormanlık alanda başlayan yangın, Los Angeles'ın Hollywood bölgesinde ilerliyor.

Aralarında ünlülerin de bulunduğu yaklaşık 3 bin Los Angeles sakini, Pasifik Palisades'i saran orman yangını nedeniyle evlerini tahliye etme emri aldı.

CalFire'a göre Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, ilk müdahale ekipleriyle görüştükten sonra olağanüstü hal ilan etti.

YOLLAR TIKANDI

Alevler, rüzgar nedeniyle bir saatte altı kat büyüdü.

Yüzlerce hektar alan küle döndü. Aşırı rüzgârların sürüklediği yangın nedeniyle on binlerce kişi için tahliye emri çıkarıldı.

İnsanların güvenli bir yere ulaşma telaşı nedeniyle yollar tıkandı ve çok sayıda kişi araçlarını bırakarak bavullarıyla birlikte yaya olarak kaçmak zorunda kaldı.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Birçok noktada hem görüş mesafesi düştü hem de nefes almak güçleşti.

Yetkililer Pasifik Palisades orman yangınında hasar gören ya da yıkılan yapıların tam sayısını vermedi, ancak yaklaşık 30 bin sakinin tahliye emri altında olduğunu ve 13 binden fazla yapının tehdit altında olduğunu açıkladı.

İKONİK SİMGE DE YANGIN BÖLGESİNDE

Alevler, Santa Moniva ve Malibu bölgeleri arasında hızla ilerledi.

Evlerin yanı sıra çok sayıda araç da küle döndü.

Los Angeles'ın ikonik Hollywood simgesinin de yangın bölgesinde bulunduğu ifade ediliyor.

GÜVENLİ BÖLGE ÇAĞRISI

Alevler kısa sürede yerleşim yerlerini de tehdit etti.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, binlerce kişiyi güvenli bölgelere gitmeleri konusunda uyardı.

HOLLYWOOD OYUNCULARI DA ETKİLENDİ

Amerikalı Hollywood yıldızı James Woods da yangın bölgesindeki konutundan görüntüler paylaştı.

Woods, "Evimin önünde tahliye için hazır bir şekilde bekliyorum. Çok fazla uçak geçiyor ve yangını söndürmek için su bırakıyor" dedi.

POLİS AKADEMİSİ'NİN YILDIZI GÖREV BAŞINDA

Polis Akademisi filminin yıldızı Steve Guttenberg, Los Angeles'ın Pacific Palisades mahallesindeki şiddetli yangınla mücadele eden itfaiye ekiplerine yardım ediyor.

66 yaşındaki Guttenberg, yerel haber kanalı KTLA 5 tarafından itfaiye araçlarının tehlike altındaki bölgeye girmesi için yer açmak üzere arabaları taşırken görüntülendi.

Guttenberg, KTLA'nın öğlen yayınında canlı yayın yapan haberci Gene Kang'ı gördü ve “önemli bir duyuru” paylaşmak için araya girdi.

“Arabası olan ve arabasını terk eden varsa, anahtarları arabada bıraksın ki arabanızı çekebilelim, böylece itfaiye araçları Palisades Drive'a ulaşabilsin” diye yalvardı.