Kaliforniya'daki yangında 2 kişinin daha cesedine ulaşıldı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yılın en büyük orman yangınlarıyla mücadele edilirken, bölgede etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle alevlerin daha fazla yayılmasından endişe ediliyor.

İtfaiye yetkilileri, Kaliforniya'nın kuzeyinde yer alan Siskiyou ilçesinde başlayan McKinney Fire yangınında şu ana kadar 21 bin hektar alanın küle döndüğünü bildirdi. Yangın nedeniyle çevrede yaşayan 2 bin kişi tahliye edilirken, yetkililer yangında çok sayıda evin zarar gördüğünü söyledi. Eyalet Valisi Gavin Newsom, Cumartesi günü Siskiyou ilçesinde olağanüstü hal ilan edildiğini belirterek, yangının bölgede etkili olan yüksek sıcaklık, rüzgar ve fırtına nedeniyle yayıldığını bildirdi.

2 KİŞİNİN DAHA CESEDİNE ULAŞILDI

Siskiyou İlçesi Şerif Ofisinin sosyal medya hesabından Kaliforniya'daki yangınla ilgili yaptığı açıklamada, arama-kurtarma ekiplerinin, yanmış bir araçta mahsur kalarak can veren iki kişiden sonra, eyaletin Oregon sınırına yakın ormanlık bölgedeki evlerde iki kişinin daha yanmış cesedine ulaşıldığı belirtildi.

Basın açıklamasında, "Her iki kişi de 96 numaralı eyalet yolu boyunca sıralanan ayrı konutlarda bulunuyordu. Bu, teyit edilen ölüm sayısını 4'e yükseltiyor." ifadesine yer verildi.

Ayrıca, ABD'nin kuzeybatısında yer alan eyaletlerinden Montana'da cuma günü başlayan ve 66 kilometrekareye ulaşan yangının henüz yüzde 10'luk, aynı bölgedeki Idaho eyaletinde 220 kilometrelik alanda etkili olan yangının ise yüzde 23'lük kısmının kontrol altına alınabildiği bilgisi paylaşıldı.

2021'DE 2,5 MİLYON DÖNÜMDEN FAZLA ALAN YANDI

ABD'nin batısı, son yıllarda iklim değişikliğine bağlı orman yangınlarından büyük zarar gördü. Kaliforniya Ormancılık ve Yangın Koruma Departmanı'na (Cal Fire) göre sadece Kaliforniya'da geçtiğimiz yıl 2,5 milyon dönümden fazla alan kül oldu.

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03/08/2022 09:19