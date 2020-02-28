Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O’Brien ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O'Brien ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Sözcü İbrahim Kalın'ın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O'Brien ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

28/02/2020 02:30