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Kalın: Yeni kabine 8 Temmuz'dan sonra açıklanacak

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni kabinenin 8 Temmuz'dan sonra açıklanacağını söyledi

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28/06/2018

Kalın: Yeni kabine 8 Temmuz'dan sonra açıklanacak
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Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni kabinenin 8 Temmuz'dan sonra açıklanacağını söyledi. Seçimin sonuçlanmasının ardından gözler yeni kabineye çevrildi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni kabinenin 8 Temmuz'dan sonra açıklanacağını söyledi. YSK'nın kesin seçim sonuçlarını 5 Temmuz'da açıklaması bekleniyor. 8 Temmuz Pazar günü Meclis'te milletvekilleri için yemin töreni düzenlenecek. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yemin etmesinin ardından kabinenin açıklanma süreci beklenecek.

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TAGS: KAlın, Türkiye, kabine, haber kıbrıs
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