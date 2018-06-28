Kalın: Yeni kabine 8 Temmuz'dan sonra açıklanacak
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni kabinenin 8 Temmuz'dan sonra açıklanacağını söyledi
28/06/2018
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni kabinenin 8 Temmuz'dan sonra açıklanacağını söyledi. Seçimin sonuçlanmasının ardından gözler yeni kabineye çevrildi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni kabinenin 8 Temmuz'dan sonra açıklanacağını söyledi. YSK'nın kesin seçim sonuçlarını 5 Temmuz'da açıklaması bekleniyor. 8 Temmuz Pazar günü Meclis'te milletvekilleri için yemin töreni düzenlenecek. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yemin etmesinin ardından kabinenin açıklanma süreci beklenecek.