Kalkanlı Çakisdez Festivali 29 Eylül-1 Ekim arasında yapılıyor

10. Kalkanlı Çakisdez Festivali 29 Eylül Cuma günü başlıyor. 1 Ekim'e kadar üç gün sürecek festival, Kalkanlı köy meydanında yer alacak.

Saat 18.00'de açılacak festival hafta sonu gün boyu etkinliklerle sürecek.

Kalkanlı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KAYDER) tarafından yapılan yazılı açıklamada, festivalin “Kıbrıslı Türklerin kimliklerini ve kültürlerini korumayı” amaçladığı belirtilirken, festivalde yerli üreticilerin yer aldığı stantların kurulacağı ve Kıbrıslı sanatçıların sahne alacağı kaydedildi.

Ekonomik kriz ve alım gücünün düştüğü bugünlerde dayanışmanın, yerli üretime ve küçük üreticiye sahip çıkmanın toplumu daha güçlü kılacağının ifade edildiği açıklamada, köylerde yapılan festivallerin desteklenmesi gerektiği vurgulandı ve halk festivale katılmaya çağrıldı.