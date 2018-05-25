Kalkanlı ve polis teşkilatımız

Vergi Dairesi Müdürü’nün aracı kundaklandı…

Avlusunun içinde…

Hacıdayının biri girdi avluya, verdi benzini tekerleğe…

Ateşledi…,

Koşarak kaçtı…

Araba yandı…

Ama…

Sadece araba değildir yanan…

O kadar çok şey yandı ki…

Mesela benim içim yandı…

İçim yanında aklıma her şey geliyor…

Acımasız oluyorum, zira öfkeleniyorum…

Adalet geliyor aklıma…

Adaleti sağlamakla ilgili kurumların çabaları…

Ve Polis Genel Müdürlüğü…

Ortada bir kundaklama var…

Basit bir kundaklama değil…,

Ve sonda söyleyeceğimi de başta söyleyeyim:

“POLİS EĞER KUNDAKÇIYI DA AZMETTİRENİ DE KULAĞINDAN TUTUP YARGININ ÖNÜNE ÇIKARAMAZSA, GÖZÜMDE BİT KADAR DEĞERİ KALMAYACAK…”

Yalnız bırakıldı…

Özdemir Kalkanlı, yasalar tahtında görev yapan bir kamu görevlisi.

Muhtemelen de kısa bir süre sonra Maliye Bakanlığı Müsteşarı olacak…

Bir süredir medya gündeminde…

Aşağılandıkça aşağılandı…

Yerden yere vuruldu…

Rüşvetçi ilan edildi.

Sonuç:

“Yalnız bırakıldı…”

Maliye Bakanlığı tarafından yalnız bırakıldı demeyeceğim…

Serdar Denktaş kendisine, “sonuna kadar git” dediği için o da yasaların gereğini yapıyor…

Ama “devlet” dediğiniz olgu…

Ya d “kamu düzeni…”

Başbakanın yönettiği, Cumhurbaşkanının başçılık ettiği tüm kurumlar tarafından yalnız bırakıldı.

Bir kurumu yöneten kişi, haksız yere saldırılara uğradı…

Serdar Denktaş da haksız yere saldırılara uğradı…

Kamu sistemimiz ne yaptı?

“Bana dokunmayan yılan bin yaşasın” gibi davrandı…

Başbakan umursamadı…

Yardımcısı umursamadı…

Polis teşkilatı umursamadı…

Polisin kendisine hayrı kaldı mı?

Aslında bu soru, en doğru soru…

Polis Genel Müdürü de günlerce hakarete uğradı medyada…

Normal bir ülkede, medya organı yalan yazmışsa, bir daha yayınlanmaması lazım…

Yok eğer doğru yazmışsa…

O kişilerin görevde kalmaması lazım…

Bizde, ne istifa var, ne de yazan kurumda utanma…

Hayat hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor…

Mafyanın medya üzerinden polise, yargıya, topluma, siyasete korku salma politikası devam ediyor.

Maalesef, haklının değil, güçlünün adaleti geçerli oluyor?

Allah’tan reva mı?

Polisin kendisine hayrı kaldı mı ki, haksıza kalsın?

Ne kadar utanıyorum bunları yazarken anlatamam size…

Ama…

Polis polis teşkilatının yönetimine talip olanlar, maalesef bu ortamı da yaratıyor…

Polis Genel Müdürü’nü yerden yere vuranlara karşı, “aciz” kalan teşkilatın, halkı, kamu görevi yapanları korumasını bekliyoruz…

Neyi tartışıyoruz biz günlerdir?

“Polisin özlük hakları ne olacak? Yeni yasa yapılacak mı yapılmayacak mı? Polis erken emekli olsun mu?”

Bir önemi kalıyor mu?

24 saate sadece “yanıcı madde”

Teşkilatın 24 saatte tek açıklaması ne?

“Yanıcı madde kullanıldı…”

Onu anladık zaten…

Ama bu korkuyu topluma rahatça verebileceğini sananlara karşı ne yapacaksınız?

Konuşan herkesi susturmak isteyenlere?

Başını kaldıran herkesi sindirmek isteyenlere?

Yargıyı etki altına almak isteyenlere?

Polisi sindirenlere?

Bugün polisin içerisinde iktidar kavgası verenler, polisi yıprattıklarının farkında bile değildir.

Ve bu teşkilat yıprandıkça…

Sonuçları da topluma azap vermektedir.

Genel müdürüne yapılan linç kampanyasına sessiz kalan teşkilattan, medet umuyoruz, ummak zorundayız…

Özdemir Kalkanlı’nın aracının kundaklanması, bu devlete, yapıya meydan okumadır.

Sadece siyaset değil…

Polis teşkilatı da sınav verecektir.

Başta söylediğimi, bir de sonda söyleyeyim o zaman: