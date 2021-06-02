Kalkanlı’da büyük yangın!

Kalkanlı’da kaynak yaparken atılan kıvılcımlar yangına yol açtı; 2 araç, ağaçlar, balyalar ve sulama lastikleri yandı...

Kalkanlı’da kaynak yaparken atılan kıvılcımlar, yangına yol açtı. Yangında iki araç, çok sayıda ağaç ve balya ve sulama lastikleri yandı. Polis, yangına yol açtığını saptadığı A.K. (E-26) hakkında yasal işlem başlattı.

Polis Basın Subaylığı’nın “tedbirsizlik sonucu yangına sebep olmak” başlıklı açıklamasına göre bugün 11.00 sıralarında Kalkanlı’da Tepe mevkiinde, A.K. (E-26), gerekli emniyet tedbirlerini almadan güneş paneli ayaklarına kaynak yaptığı sırada makinden atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında Şenol Kovancı'ya ait 3 zeytin ile bir alıç ağacı kısmen, 17 arpa, 65’i vigo olmak üzere toplam 82 balya, GL 274 plakalı araç, bir römorka ait 2 teker lastiği, 2 top sulama lastiği, bir erik ağacı, bir incir ağacı, Ulaş Türe'ye ait BD 148 plakalı araç ile iki dönümlük arazi içindeki kuru otlar tamamen yandı.

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02/06/2021 21:49