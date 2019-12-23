Kalkanlı'da kavga!

Kalkanlı'da tartıştığı kişinin yüzüne yumruk ve çekiç ile vurarak elmacık ve üst çene kemiğinin kırılmasına sebep olmuştur. Şahıs hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 22.12.2019 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Kalkanlı’da, Y.G.(E-24) kendisine küfür ettiği gerekçesi ile tartıştığı M.B.O.(E-24)’nun yüzüne yumruk vurup akabinde tasarrufunda bulunan çekiç ile yüzüne vurmak suretiyle elmacık ve üst çene kemiğinin kırılmasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıshakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

23/12/2019 14:03