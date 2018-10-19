Kalkınma Bankacılığının Kalbinin Girne’de Atacak

“Kalkınma Finans Enstitüleri ve Yeşil Ekonomi” forumu 23-24 Ekim tarihlerinde Acapulco Otel’de gerçekleştiriliyor.

Dünya Kalkınma Finans Kurumları Federasyonu üst yöneticilerinin katılacağı ve ev sahipliğini KKTC Kalkınma Bankası’nın yapacağı forumla ilgili basın toplantısı bu sabah Merit Lefkoşa Otel’de yapıldı.

Toplantıya, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Besim’in yanı sıra, Genel Müdür Yardımcısı Saffet Barutçu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Başbakanlık Müsteşarı Berkan M. Tokar, Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kâmil Sertoğlu ile Dış İlişkiler Sorumlusu Özlem Barutçu, finans ve ekonomi sektörü temsilcileri katıldı.

BESİM

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Besim, toplantıda yaptığı konuşmada, uluslararası bir toplantıya ev sahipliği yapacak olmaktan mutluluk ve gurur duyduğunu belirtti.

Söz konusu tarihlerde “kalkınma bankacılığının kalbinin Girne’de atacağını” söyleyen Besim, forumda sadece izleyici olarak yer almayıp Kalkınma Bankası’nın iki panelde sunumlarıyla yer alacağını kaydetti. Besim, forumun KKTC’nin durumu gereği iletişim ve etkileşiminin zayıf olduğu yabancı finans kurumlarıyla iletişimini de sağlayacağını ifade etti.

Besim, forumda “KOBİ’lerin Yeşil Yönetimi”, “Yeşil Binalar”, Sürdürülebilir Tarım” ve “Yenilenebilir Enerji” konularının işleneceğini belirtti.

KALKINMA BANKASI 25 YAŞINDA

2018’in ayrıca Kalkınma Bankası’nın 25. Yılı olduğuna dikkat çeken Besim, forum sırasında katılımcılara konser verecek Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası’nın 25 Ekim’de Yakın Doğu AKKM’de sahne alacağını söyledi.

Besim, “25. Yıl Konseri”nde keman sanatçısı Soyoung Yoon da yer alacağını belirtti.

Mustafa Besim, Biletleri 30 TL karşılığında Kalkınma Bankası ve Deniz Plaza’lardan satın alınabilecek konserden elde edilecek gelirin çevre, eğitim, sağlık ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanlarında faaliyetlerde bulunan ve sürdürülebilir kalkınmaya gönül veren STÖ’lere katkı sağlamayı hedeflediklerini aktardı.