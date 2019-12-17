Kalkınma Bankası 25. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Kalkınma Bankası’nın 25. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Bankadaki Can İbrahimoğlu Konferans Salonu’nda yapılan toplantıya, Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da katıldı.

AKMERCAN: “BANKA 26 YILDIR KATMA DEĞERİ YÜKSEK PROJELERE VE BÖLGESEL KALKINMANIN FİNANSMANINA DESTEK VEREREK, EKONOMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAMAYA ÇALIŞIYOR”

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Akmercan genel kurulda yaptığı konuşmada, Bankanın 26 yıldır katma değeri yüksek projelere ve bölgesel kalkınmanın finansmanına destek vererek, ülke ekonomisinin sürdürülebilir gelişimine katkı sağlamaya çalıştığını belirtti.

Bankanın son yıllarda gösterdiği ivmeden de bahseden Akmercan, bilanço aktif toplamının 2018 yılında bir önceki yılsonuna göre % 37 oranında artarak 1 milyon 190 milyon TL’ye yükseldiğini, kredi miktarını 2018 yılında önceki yılsonuna göre % 42,4 oranında artırarak 797 milyon TL’ye ulaştırdığını, % 67’lik krediler/toplam aktif oranı ile KKTC bankacılık sektör ortalamasının üstünde yer aldığını belirtti.

Akmercan, 2017 yılında 235,6 milyon TL olan Banka kaynaklı yatırım kredilerinin 2018 yılında 351,1 milyon TL’ye, 2017 yılında 4,3 milyon TL olan işletme kredilerininse 2018 yılında 13,4 milyon TL’ye yükseldiğini kaydetti.

“SERMAYENİN 400 MİLYON’DAN 500 MİLYON TL’YE YÜKSELTİLMESİNİ ÖNGÖRÜYORUZ”

2018 yılı Reel Kârın 10,7 milyon TL olduğunun görüldüğünü belirten Akmercan, bugünkü Genel Kurulda hissedarların onayıyla sermayenin 400 Milyon TL’den 500 Milyon TL’ye yükseltilmesini öngördüklerini aktardı.

Kalkınma Bankası’nın ülke ekonomisinin kalkınması için katma değeri yüksek olan projelere, başta yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarının yanı sıra, turizm, sanayi ve eğitim yatırımlarına yönelik finansman desteğine devam ettiğine işaret eden Akmercan, ayrıca kalkınmada öncelikli bölgeler Lefke, Karpaz ve Yenierenköy’de tanıtım çalışmaları yaparak yerel yatırımcıların finansman sorunları ve talepleri hakkında bilgi alındığını, ardından da ilgili bakanlılara görüş ve önerilerin sunulduğunu belirtti.

Banka verimliliğini artırmak amacıyla yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında “Banka Teşkilat Yasası” değişiklik çalışmalarının sürdürüldüğünü de belirten Akmercan, 2019 yılı Bütçe kalemlerinde de yer alan boş kadrolar için Banka personelinin terfi sınavları ve atamalarının, bir iki hafta içerisinde tamamlanacağını söyledi.

ÖZERSAY: “BİR KEZ DESTEKLENİP DAHA SONRA ‘GERİ ÖDEMESİ OLMASA DA OLUR’ ANLAYIŞI VE KÜLTÜRÜ TERK EDİLMELİ”

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, Kalkınma Bankası’nın normal bir bankadan farklı olarak kendi mevzuatı ve kuralları olduğunu, ülke ekonomisi ve kalkınması için özel bir kurum olduğunu belirtti.

“HÜKÜMET ADINA BANKADA SİYASİ KARARLAR ALINMASINA MESAFE KONULDU”

Hükümet adına Bankada siyasi anlamda kararlar alınmasına mesafe konulduğunu belirten Özersay, bankanın ilk olarak kendi kurumsallaşmasına odaklanması, doğru politikaların belirlenerek ihtiyaç olan alanlarda kredilendirme yapması ve tahsil etmesi gerektiğini söyledi.

Özersay, özellikle Banka yönetiminin profesyonelleşmesi, hükümetlerin ömrüyle kısıtlı olmayan ve alanında uzman kişilerin yer alacağı bir Banka yönetimini arzuladıklarını kaydetti.



Bankanın yeni dönemde daha verimli çalışmalar yaparak geçmişte yerleşmiş bir geleneği de kıracağını umduğunu söyleyen Özersay, siyasi olarak çok başarılı olmasa da bir kez desteklenip daha sonra “geri ödemesi olmasa da olur” anlayışı ve kültürünün terk edilmesi gerektiğini ekledi.

TATAR: “VERİLEN KREDİNİN FAİZİYLE GERİ ALINMASI ELZEMDİR, MEMLEKETİN KIT KAYNAKLARI BİRİLERİNE BAĞIŞLANAMAZ”

Başbakan Ersin Tatar da, Kalkınma Bankasının ülkenin kalkınmasında çok önemli rolü olduğunu belirterek, kurucularına, çalışanlarına ve hissedarlarına teşekkür etti.

“BANKANIN SİYASİ KARARLARLA ÜLKE KAYNAKLARINI ÇARÇUR ETMESİ DOĞRU OLMAZ”

Ülkedeki mevduatlar arttıkça buradan %2’lik pay alan Kalkınma Bankasının bu anlamda şanslı olduğunu belirten Tatar, Bankanın siyasi kararlar vererek ülkenin kaynaklarını çarçur etmesinin doğru olmayacağının altını çizdi ve Banka yönetiminin ve çalışanlarının sorumluluğunun bu kıt kaynağın en uygun şekillerde kullandırılması olduğunu vurguladı.

Yönetim Kurulu’nda yer alacak kişilerin buradaki parayı kendi parasıymış gibi kullanması gerektiğini söyleyen Başbakan, verilen kredinin faiziyle geri alınmasının elzem olduğunu, memleketin kıt kaynaklarının birilerine bağışlanamayacağını sözlerine ekledi.

17/12/2019 14:17