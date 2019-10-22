Kalkınma Bankası, borçların tahsili için düğmeye bastı

Kalkınma Bankası’ndan borç alan ancak yıllardan beri ödeme yapmayanlar hakkında icra girişimi başlatıldı.

Kalkınma Bankası’ndan kredi alan ve uzun süre geçtiği halde borcunu ödemeyen 200 civarında şirketten 33 tanesiyle ilgili icra girişimleri başlatıldı.

200 şirketin Kalkınma Bankası’na yaklaşık 452 milyon borcu bulunuyor.

Kalkınma Bankası’nın yıllık bütçesinin 224 milyon TL olduğuna dikkat çeken ekonomik çevreler “452 milyon liranın tahsil edilmesi ve bunun ekonomiye enjekte edilmesi halinde bu ülke uçar” dedi

Yıllardan beri tahsil edilmeyen kredilerle ilgili yeni bir sürecin başlatıldığını belirten Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay da şeffaf bir çalışma yürütüleceğini söyledi.

22/10/2019 09:48