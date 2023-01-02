Kalkınma Bankası Genel Kurul Toplantısı yapılacak

Kalkınma Bankası, 2019, 2020, 2021 yıllarına ait 26., 27. ve 28. Olağan Genel Kurulu, 6 Ocak Cuma günü yapılıyor.

Kalkınma Bankası Genel Müdürü İnanç Babaliki’nin verdiği bilgiye göre, Kalkınma Bankası’nda yer alacak genel kurul saat 10.00’da başlayacak.

Genel kurulun gündeminde, “yönetim kurulu raporu sunulacak, 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait bilanço, kar zarar hesaplarının ve denetçiler raporunun okunup tezekkür edilmesi, kar dağıtımının karara bağlanması, yönetim kurulunda 'B' hisselerini temsil edecek olan bir üyenin 'B' hissedarları arasından seçilmesi, denetleme kurulu üyelerinin atanması ve dilek temenniler” yer alıyor.

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02/01/2023 10:37