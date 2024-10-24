Kalkınma Bankası Olağan Genel Kurulu yapıldı

Kalkınma Bankası’nın 29. ve 30. yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı bugün yapıldı.

Genel Kurul'da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hande Kayasal ve Kalkınma Bankası Genel Müdürü İnanç Babaliki konuşma yaptı.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kalkınma Bankası’nın ülkeye önemli hizmetler verdiğini söyleyerek, bankaya emeği geçenlere teşekkür etti.

Kalkınma Bankası’nın ülke kalkınmasına katkı yaptığını dile getiren Tatar, KKTC’nin kalkınmakta olan bir ülke olduğunu belirtti.

Sanayi sektöründe kalkınmanın sağlanmasının en büyük temennileri olduğunu söyleyen Tatar, sanayi yatırımlarının eskiye göre arttığını kaydetti.

Pandemi döneminde sıkıntılar yaşandığını, bedeller ödendiğini ancak bugün o zor günlerin aşıldığını dile getiren Tatar, Ercan Havalimanı örneğini vererek, ülkeye giriş çıkışlarda 2019 yılı rakamlarının geçildiğini belirtti.

Yerel gelirlerin arttığını vurgulayan Tatar, ekonominin kayıt altına alınması noktasında tedbirler alındığını, gelişmeler kaydedildiğini söyledi.

“Bize düşen bu zemini korumaktır” diyen Tatar, zeminin KKTC olduğunu söyleyerek, “KKTC vardır ve yaşayacaktır” diye konuştu.

Zemin kayarsa ülkeye yatırım yapılmayacağını dile getiren Tatar, turizm, inşaat ve eğitim sektöründe yaşanan olumlu gelişmelere değindi.

-Amcaoğlu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kalkınma Bankası’nın ülke ekonomisi için önemli olduğunu belirtti.

Amcaoğlu, hayat pahalılığı rakamlarına değinerek, son üç yıllık süreçte oranların yüzde 80’lerden yüzde 60’lara gerilediğini, gelecekle ilgili tahminlerin yüzde 50’lerde olduğunu ifade etti.

Bu rakamların dikkatle incelenmesi gerektiğini dile getiren Amcaoğlu, pandemi döneminde yaşanan sıkıntıların, hükümet tarafından alınan kararlar ve verilen kredilerle aşıldığını, esnafın derdine çare üretildiğini belirtti.

Amcaoğlu, genç işsizlik sayılarının o dönemde yüzde 29 iken bugün yüzde 14’e gerilediğini, genç kadınların iş hayatına kazandırılmalarının da önemli olduğunu kaydetti.

“Özel sektör yoksa devlet yoktur” diyen Amcaoğlu, 2009 yılından sonra dönemin Başbakanı Ersin Tatar’ın aldığı radikal kararlar olmasaydı bugünkü büyümelerin yaşanamayacağını belirtti.

Güvercinlik Sanayi bölgesine yönelik çalışmalarla ilgili bilgi veren Amcaoğlu, ihale aşamasına gelindiğini, yakında hayata geçeceğini söyledi.

Amcaoğlu, kısa, orta, uzun vadeli kalkınma planı için çalışma yapılması gerektiğini kaydetti.

-Kayasal

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hande Kayasal da, bankanın, ülke ekonomisinin sürdürülebilir gelişimine katkı sağladığını belirtti.

Kredilendirme yelpazesini genişlettiklerini, genç kadın girişimciler ve hayvancılara da destek sağlamaya başladıklarını dile getiren Kayasal, üretim ve ihracat gibi alanlara katkı sağlayan firmaların ayakta kalmasına katkı sunduklarını kaydetti.

Kayasal, kredilerin geri dönüşümlerinde sağlanan başarıya işaret ederek, geri dönüşümü mümkün görünmeyen 34 dosya konusunda sağlanan ilerlemeye değindi.

-Babaliki

Kalkınma Bankası Genel Müdürü İnanç Babaliki, Kalkınma Bankası’nın mevcut ve yeni yatırımlar için kredi sağlayarak ülke ekonomisinde katkı sağladığını söyledi.

Babaliki, 913 milyon TL’ye yakın yatırım imkanı sağlandığını dile getirerek, yelpazenin genişletilerek hayvancılık gibi çeşitli sektörlerde yatırımcılara kredi sağlandığını belirtti.

Genel Kurul'da konuşmaların ardından verilen ara sonrası divan oluşturularak, gündeme geçildi.

Gündemde; "Yönetim Kurulu Raporunun sunulması, 2022 ve 2023 yıllarına ait Bilanço, Kâr Zarar hesaplarının ve Denetçiler Raporunun okunup tezekkür edilmesi, Sermayenin Artırılması (900 milyon TL’den 1.7 milyar TL’ye çıkarılması), Kâr dağıtımının karara bağlanması, Yönetim Kurulu’nda B Hisselerini temsil edecek olan bir üyenin B Hissedarları arasından seçilmesi ile Dilek ve temenniler" bulunuyor.

Haber: Gözde Süreç Sarı

Fotoğraf: Timuçin Yıldırım

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