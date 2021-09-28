Kalkınma Bankası’na siyasi atama şikayeti yapanlar kimi kime şikayet ediyor?

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Kalkınma Bankası’na dair yapılan açıklamaları “Bir şeyi gizleme çabası” olarak yorumladı ve bankanın Demokrat Parti tarafından atanan yönetiminin bankacılık açısından sıkıntılı bir sicili olduğuna dikkat çekerek bazı uyarılarda bulundu. Katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulunan Özersay, “Kalkınma Bankası’nın Demokrat Parti tarafından atanan yöneticileri hakkında Merkez Bankası’nın ve bizim şikayetimiz sonucunda poliste devam eden bir soruşturma vardır, geçmişte Kooperatif Merkez Bankası’nda verilmiş olan batık kredilerle o bankanın zarara uğratılmasıyla ilgili bugünkü Kalkınma Bankası yöneticileri henüz aklanmamıştır, polis tahkikatı devam ediyor” diyerek şöyle devam etti: “Kalkınma Bankası’na ilişkin yapılan açıklamada, ‘Önceki müdür atama yöntemiyle yeni müşavir müdürler atanıyor’ şeklinde bir şikayet var. Sizin kendi döneminizde, kendi partiniz yani Demokrat Parti tarafından dışarıdan yeni müdür atandı mı? Evet, müşavir yarattınız mı? Evet. İlaveten bir tane daha müşavir müdür yaratıldı mı? Evet. O zaman kimi kime şikayet ediyorsunuz? Kalkınma Bankası bize bağlıyken, ben de bilmez miydim başka bir müdür atayıp yeni bir müşavir müdür yaratmayı bilmez miydim? Atadım mı? Hayır atamadım. Halkın Partisi’nden önce, Kalkınma Bankası CTP’ye bağlıyken atanmış olan müdür doğru bir isim olduğu için o isimle çalışmaya devam ettim ve yeni bir müdür atamadım. Demokrat Parti de neden mevcut müdürlerden birisiyle çalışmaya devam etmek yerine yeni ve dışarıdan bir müdür atadı? Önce bunu izah etmek gerekmez mi?” diye konuştu.



“DP’NİN ATADIĞI KİŞİLERİN SİCİLLERİ BANKACILIK AÇISINDAN SIKINTILIDIR”



Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atanan kişilerin daha önce banka ve bankacılığa yönelik nasıl bir tecrübeye sahip olduğunun önemli olduğunu belirten Halkın Partisi lideri, “Atamalar yapılıyor ve siyasi baskı altına alınıyor deniliyor. Bu yanlış bir şeyse neden Demokrat Parti bu dönemde de ilgili şahsı oraya atadı? Kalkınma Bankası’na atanmadan önceki Kooperatif Merkez Bankası’ndaki görevinde, Merkez Banka’mız batık krediler verdiği yönünde iddialarda bulunmamış, rapor yazmamış mıydı? Neden o zaman o iddialar hala daha orada dururken temize çıkmamışken bu siyasi atamayı DP niye yaptı? Başbakan Yardımcısı olduğum dönemde, Kalkınma Bankası bize bağlıyken nasıl bir Yönetim Kurulu Başkanı atamıştım, bir dönüp baksınlar. 20 küsur yıl başka bir bankada çalışmış ve emekliye ayrılmış olan bir banka müdürünü atamıştım. Geçmişine bakıldığı zaman kimse bir kelime ithamda bulunamaz. Dolayısıyla şimdi “Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri siyasi olarak atanıyor diye şikayet edecek kişilerin ve DP’nin önce bir kendine bakması lazım. Bankacılık açısından ne kadar temiz birini atadınız diye sormazlar mı size?” ifadesini kullandı.



“BAKANLAR KURULU KARARIYLA ÖZEL BANKAYA OLAN ÖDENEMEYEN BATIK KREDİLERİ KALKINMA BANKASI’NA AKTARMAYA ÇALIŞIYORLAR”



Kredilerin neredeyse yarısının geri ödenmediğine ilişkin serzenişin akıllara, mevcut müdürün Kooperatif Merkez Bankası’nda Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptığı dönemde verilen kredilerin geriye dönmediği, batık olduğu bilgisinin yer aldığı Merkez Bankası raporlarını hatırlattığını aktaran Özersay, şöyle konuştu: “Bu nedenle kendisi Kooperatif Merkez Bankası’ndan istifa etmek zorunda kalmıştı. Bunlar ortadayken, sanki öyle bir geçmiş yokmuş gibi bu açıklamalar nasıl yapılıyor merak ediyorum. O dönemde Kooperatif Bankası’nda verilen batık krediler şimdi batık duruma geldiği için yargı süreci başlayacak. Poliste şikayetler var. Mahkeme aşaması var. Krediler batık olduğundan geri ödenmediğinden şikayet ediliyor ya, şu anda Demokrat Parti, UBP’yi ikna ederek Bakanlar Kurulu’ndan da karar aldırtarak özel bankalara borcu olan bazı kişilerin ve şirketlerin ödeyemediği borçlarını Kalkınma Bankası’na aktarmaya çalışıyor. Bir bankaya borcunu ödeyemeyen bir şirket Kalkınma Bankası’na nasıl ödeyecek? Batık olan kredilerden şikayet edenler şimdi bu uygulamayı yapıyor? Bu kendi içinde çelişkili bir durum değil midir? Bu Kalkınma Bankası yasasına aykırıdır. Bunu bildikleri için Bakanlar Kurulu kararıyla yapmaya çalışıyorlar.”



“BAZI İŞ İNSANLARINA VE ŞİRKETLERE KALKINMA BANKASI’NDAN KREDİ VERME VAADİNDE BULUNDUKLARINI DUYDUK, TAKİPTEYİZ”



Demokrat Parti yetkililerinin bu konularla ilgili olarak aynen çevre konularında olduğu gibi “çıkıp bir kelam etmediğini” söyleyen Özersay, “Bize gelen bilgiler, DP’nin bazı yerlerde üye toplantısı gerçekleştirdiği ve bazı iş insanlarına, inşaat şirketlerine Kalkınma Bankası’ndan kredi vaadinde bulunduğu yönündedir. Biz Halkın Partisi olarak bu konuyu yakın takibe aldık. Kalkınma Bankası’nın aldığı tüm kararları mercek altına aldık, yakından takip ediyoruz. Bağlantı netleştiği taktirde, üzerine gitmekten çekinmeyiz” dedi.

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28/09/2021 16:38