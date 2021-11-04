Kalkınma Bankası’nda işler karıştı

Kalkınma Bankası’nda Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcılığına geçen haftalarda atanan bir isme bir haftada 50 milyon TL’lik kredi başvurusu yaptırılması ve Yönetim Kurulu üyelerine Demokrat Parti tarafından bu kredinin onaylanması için baskı yapılması işleri karıştırdı.

Yaşananlardan ötürü Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu’nda ciddi bir rahatsızlık ve endişenin hakim olduğu öğrenilirken Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da bugün bankaya giderek bir takım görüşmeler yaptığı belirtildi. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilerek milletvekili adaylık sözü verilen şahsın şirketine verilmek istenen paranın prosedüre aykırı olduğu da ifade edildi.

Otel olarak yapılmamış olmasına rağmen yarım kalan bir inşaat projesinde değişikliğe gidilerek bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde turizm teşviki kapsamına alınan ve hemen ertesinde Kalkınma Bankasına kredi başvurusu yapılan projenin sahibinin tam da bu dönemde Kalkınmanın bağlı olduğu DP’ye üye olup görev üstlenmesi dikkat çekiyor.

50 milyonluk kredi talebi 20 milyon civarına çekilmiş olmasına rağmen, halen daha piyasada çekleri geri dönen ve ticari kredibilitesi sıkıntılı olan bir isme verilmek istenmesi nedeniyle yeni bir batık kredi kıyağı olarak değerlendiriliyor.

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04/11/2021 13:30