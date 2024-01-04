Kalkınma Bankası'ndan Redif Nurel’in iddialarına ilişkin açıklama

Kalkınma Bankası Genel Müdürü İnanç Babaliki, iş insanı Redif Nurel’in ortaya attığı yolsuzluk iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kalkınma Bankası Genel Müdürü Babaliki, banka Yönetim Kurulu’nun Kredi İştirak Komitesi’nin tavsiyesine uygun olarak Redif Nurel’in kredi talebini K/153/22 sayılı karar ile reddettiğini kaydetti.

Kredi talebi en başından en sonuna dek tamamen yasal çerçevede ve teknik raporlar ışığında değerlendirildiğini ve sonuca bağlandığını kaydeden Babaliki, “Süreç hiçbir şaibeye yer bırakmayacak şekilde; mevzuata uygun olarak ve şeffaf bir biçimde yürütülmüştür” dedi.

İnanç Babaliki’nin açıklaması şu şekilde:

"Redif Nurel Turizm Limited hissedarı ve şirket yöneticisi Redif Nurel'in son günlerde basın yoluyla gündeme getirdiği ve Bankamızın adının geçtiği iddialar karşısında kamuoyunun doğru bilgilerle aydınlatılması ihtiyacı hasıl olmuştur.

Redif Nurel Turizm Limited, bankamıza Turizm/Banka Kaynaklı Turizm Yatırım ve İşletme Kredisi için 28 Temmuz 2021'de ön başvuru formu iletmiş, başvurusunun değerlendirme çalışmalarının başlayabilmesi için gerekli olan evrakların Bankaya sunulduğu 6 Ekim 2021'de ise müracaat dosyası oluşmuştur. Başvuruyla ilgili olarak gerekli araştırma, inceleme ve değerlendirmeleri yapan Kalkınma Bankası Kredi İştirak Komitesi, 3 Kasım 2021 tarih ve ‘KIK 55/2021’ sayılı tavsiye kararını üretmiştir. Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu'na iletilen söz konusu tavsiye kararı/raporu ‘kredi talebinin karşılanmasının uygun olmayacağ’ yönündedir.

Karar metninde bu sonuca varılmasına teşkil eden tespitler, ayrıntılı biçimde raporlanmıştır. Buna göre, ilgili şirket hissedarlarının muhtelif bankalarda yüksek miktarlarda borcu bulunduğu; kredi talep edilen projede Kalkınma Bankası'nın yatırım projelerinde gözettiği %50 öz kaynak, %50 yabancı finansman dengesi" kuralına uyulmayarak finansmanın tamamının yabancı kaynaktan oluşturulduğu ve projenin niteliği bakımından uygunluk şartı olan 2012 Oteller Tüzüğüne aykırı yönler taşıdığı ayrıntılı olarak izah edilmiştir.

Kredi İştirak Komitesi'nin kararı sonrasında başvuru sahibinin sunduğu dilekçeler de değerlendirildikten sonra toplanan Yönetim Kurulu, Kredi İştirak Komitesi’nin tavsiyesine uygun olarak kredi talebini K/153/22 sayılı karar ile reddetmiştir.

Görüldüğü gibi, söz konusu şirketin kredi talebi en başından en sonuna dek tamamen yasal çerçevede ve teknik raporlar ışığında değerlendirilmiş ve sonuca bağlanmıştır. İlgili şahsın dile getirdiği iddiaların aksine, süreç hiçbir şaibeye yer bırakmayacak şekilde; mevzuata uygun olarak ve şeffaf bir biçimde yürütülmüştür.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”