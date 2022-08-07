Kalmar’ın ölüm sebebi belli oldu!
Kalmar’ın ölüm sebebinin “düşmeye bağlı beyin kanamaları ve beyin ödemi” olduğu tespit edildi
07/08/2022
Kalmar’ın ölüm sebebinin “düşmeye bağlı beyin kanamaları ve beyin ödemi” olduğu tespit edildi
Karaman köyünde 1 Ağustos’ta dengesini kaybederek beton duvara çarpan ve ardından kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitiren 69 yaşındaki Michael Kalmar için yapılan otopside, ölüm sebebi “düşmeye bağlı beyin kanamaları ve beyin ödemi” olarak tespit edildi.
Polis, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.