Kalogeropoulou, sosyal medyadan yoğun hakarete uğradı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA (DHA)

Yunan şarkıcı Anastasia Kalogeropoulou'nun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) verdiği konserle ilgili Rum medyasının yaptığı haber, Rumların tepkisini topladı. Sosyal medya üzerinden, 'Utanmıyor musun?', 'Hain' gibi yorumların yapılması üzerine, şarkıcı, "Burada bir tek suçlu ben miyim? Bir tek ben mi hainim?" dedi.

Yunan şarkıcı Anastasia Kalogeropoulou, KKTC'de bir otelde 10 Haziran günü sahne aldı. Rum Kilisesi'ne yakınlığı ile bilinen TV kanalı, önceki gün şarkıcının verdiği konserle ilgili haber yapıp, Kalogeropoulou'nun 'işgal altında konser verdiği' ifaderini kullandı. Bunun üzerine şarkıcıya karşı karalama kampanyası başlatıldı. Sosyal meya üzerinde Kalogeropoulou'a karşı 'Yasadışı ülkede nasıl konser verirsin?', 'Utanmıyor musun?', 'Hain' gibi birçok ifade kullanılarak tepki gösterildi.

Tepkiler üzerine konuyla ilgili açıklama yapan Anastasia Kalogeropoulou, "Burada bir tek suçlu ben miyim? Bir tek ben mi hainim?" dedi. Bir çok Rum'un Kuzey'e geçip para harcadığını söyleyen Kalogeropoulou, "En azından ben para almak için gittim, para vermek için değil. Onlara hesap sormuyor da bana hesap soruyorsanız, Yunan olduğum içindir" dedi.

Daha önce iki yıl boyunca İstanbul'da sahne aldığını ifade eden Kalogeropoulou, kendisini dinleyenler arasında Rumların da olduğunu belirterek, "Ben işimi yapıyorum ve paramı alıyorum. O gece en az 500 Rum vardı orada" diye konuştu.

'IRKÇI DÜŞÜNCELERE YER YOK'

Yunan şarkıcının sahne aldığı otelin Genel Müdürü Mine Gürses de olayla ilgili şöyle konuştu:

"Anastasia Kalogeropoulou çok değerli bir sanatçı ve eleştiriyi değil tebrikleri hak ediyor. Bizde ırkçı düşünceler ve uygulamalar yoktur. Otelimizde Türk sanatçıları ağırladığımız gibi Rum ve Yunanlı sanatçıları da ağırlamaktan mutluluk duyarız. Kıbrıs sorununun çözümünü istiyorlarsa, özellikle kültürel, sosyal ve spor alanlarında ikili ilişkilerin gelişmesine katkı koymalıdırlar."