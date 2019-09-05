Kalorisi çok düşük, besleyiciliği çok yüksek!

Kereviz (Apium graveolens), maydanozgiller ailesinden bir bitkidir. Yoğunlukla kuzey ve batı Avrupa’nın sahil bölgelerinde yetişmektedir. Kereviz bitkisinin boyu bir-iki metreye kadar çıkabilir. İki yıllık bir bitki olan kerevizin çiçekleri krem rengine çalan beyaz renkte, 2–3 mm. çapındadır. Yaprakları ve kökleri yenebilmektedir. Peki, kereviz kaç kaloridir? İşte, kerevizin besin değerleri…

KEREVİZ KAÇ KALORİDİR: 100 gram kereviz yaklaşık 14 kaloridir

KEREVİZİN BESİN DEĞERLERİ

100 g kerevizde aşağıdakiler bulunur:

Su: 95,43 g

Enerji: 14 kcal

Protein: 0,69 g

Toplam yağ: 0.17 g

Karbonhidrat: 2,97 g

Lif: 1.6 g

Toplam şeker: 1,34 g

Kalsiyum: 40 mg

Demir: 0.2 mg

Magnezyum: 11 mg

Fosfor: 24 mg

Potasyum: 260 mg

Sodyum: 80 mg

Çinko: 0.13 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 3.1 mg

Tiamin: 0.02 mg

Riboflavin: 0,06 mg

Niasin: 0.32 mg

B-6 Vitamini: 0.07 mg

Folat, DFE: 36 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 22 µg

A Vitamini, İÜ: 449 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.27 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 29.3 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.04 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.03 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.08 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg