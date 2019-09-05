Kalorisi çok düşük, besleyiciliği çok yüksek!
Kalori, kısaca tüketilen besinlerin dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık sağlama değerlerinin ölçülmesinde kullanılan bir terimdir. Yani kalori yiyeceklerin enerjisini temsil eder. Bu nedenle de günlük beslenme tablosuna giren birçok yiyeceğin kalori miktarı merak edilir. Bu besinlerden biri de kerevizdir. Peki kereviz kaç kaloridir? 100 gram kerevizin kalori miktarı ve kerevizin besin değerleri haberimizde...
05/09/2019
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Kereviz (Apium graveolens), maydanozgiller ailesinden bir bitkidir. Yoğunlukla kuzey ve batı Avrupa’nın sahil bölgelerinde yetişmektedir. Kereviz bitkisinin boyu bir-iki metreye kadar çıkabilir. İki yıllık bir bitki olan kerevizin çiçekleri krem rengine çalan beyaz renkte, 2–3 mm. çapındadır. Yaprakları ve kökleri yenebilmektedir. Peki, kereviz kaç kaloridir? İşte, kerevizin besin değerleri…
KEREVİZ KAÇ KALORİDİR: 100 gram kereviz yaklaşık 14 kaloridir
KEREVİZİN BESİN DEĞERLERİ
100 g kerevizde aşağıdakiler bulunur:
Su: 95,43 g
Enerji: 14 kcal
Protein: 0,69 g
Toplam yağ: 0.17 g
Karbonhidrat: 2,97 g
Lif: 1.6 g
Toplam şeker: 1,34 g
Kalsiyum: 40 mg
Demir: 0.2 mg
Magnezyum: 11 mg
Fosfor: 24 mg
Potasyum: 260 mg
Sodyum: 80 mg
Çinko: 0.13 mg
C vitamini, toplam askorbik asit: 3.1 mg
Tiamin: 0.02 mg
Riboflavin: 0,06 mg
Niasin: 0.32 mg
B-6 Vitamini: 0.07 mg
Folat, DFE: 36 µg
B-12 Vitamini: 0 µg
A Vitamini, RAE: 22 µg
A Vitamini, İÜ: 449 İÜ
E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.27 mg
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D vitamini: 0 IU
K Vitamini (filokinon): 29.3 µg
Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.04 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.03 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.08 g
Yağ asitleri, toplam trans: 0 g
Kolesterol: 0 mg
Kafein: 0 mg