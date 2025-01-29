Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den yeni paylaşım

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen 36 yaşındaki

Elvin Levinler, birkaç gün önce kalp ameliyatı geçirmişti. Hastaneden paylaşım yapan ünlü isim, sağlık durumu hakkında açıklama yapmıştı.

"BİRAZ FAZLA YÜKLENDİĞİMİ BİLİYORDUM"

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Levinler, durumunu şu sözlerle açıklamıştı:

"Son zamanlarda kalbime biraz fazla yüklendiğimi biliyordum ama bu kadar ciddi sonuçları olabileceğimi düşünememiştim. Bugün kalbimden bir operasyon geçirdim, çok şükür her şey yolunda."

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA PAYLAŞIM YAPTI

Taburcu olan Elvin Levinler, yeni bir paylaşım yaptı. Ünlü isim, paylaşımında "İyiyim çok daha iyiyim. Öncesi zaten o kadar hararetliydi ki, şu günler biraz daha sakin, yavaş, huzurlu ve hüzünlü geçiyor" dedi.

Ameliyattan kısa bir süre önce de babasını kaybeden Elvin Levinler'in duygusal anları objektife yansıdı.