Kalp Damar Hastalıklarını Önlemek İçin Neler Yapılmalı? Dr. Hakan Özkul Anlattı

Kalp Damar Hastalıklarını Önlemek İçin Neler Yapılmalı. Dr. Hakan Özkul Anlatıyor…

Doktor Hakan Özkul, kalp ve damar hastalıklarını önlemek için neler yapılmalı ve ağırlaşmış kalp damar problemlerinde neler uygulanmaktadır gibi soruları yanıtlıyor.

Ailenizle Birlikte Kalp ve Damar Hastalıklarını Önleyin

Vücudumuzun her organına kan pompalayan organ olan kalp ve kalbi besleyen damarların çeşitli etkenlere bağlı olarak tıkanması ve hasar görmesi sonucunda insanlar kalp ve damar hastası olmaktadır. Bu etkenler çok fazla sayıdadır.

“Bunun önüne geçmek ve sağlıklı yaşama sahip olmak her insanın ailesine kazandırması gereken birtakım alışkanlıkları zorunlu kılar. Aile içerisinde, beslenme, fiziksel aktivite alışkanlıkları, evde stressiz yaşam, düzenli sağlık kontrolleri, düzenli şeker ölçümü yapılmalı, düzenli olarak bitkisel gıda takviyelerinden faydalanmaları ve bunları alışkanlık haline getirmeleri gerekir. Ebeveynlerin bu tür sağlıklı aile içi düzen kurmaları neticesinde, sağlıklı bireyler oluşur. Her sağlıklı çocuk gelecekte sağlıklı bireyler yetiştirir.“

İhmal Edilmemesi Gerekiyor

İnsan yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen ve dünyada ölüm sebeplerinin başında gelen bu hastalıkları önlemede ve damar tıkanıklıklarının önüne geçmede geç kalınmaması gerektiğini vurgulayan Dr. Hakan Özkul, “Hastalardaki en büyü problem, hastalığın ve damar tıkanıklığının teşhis edilmesinden sonra yaşamlarında hiçbir değişiklik yapmamaları ve tıbbi yöntemler ve bitkisel tedavi gibi tedavi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olunmaması, olunsa da yararlanılmamasıdır.”

“Her ne kadar ilerlemiş hastalıklarda da önemli neticeler alınsa da hastalık teşhis edildikten sonraki ilk evrelerde alınan önlemler, başarı hızını ve kalitesini büyük ölçüde arttırmaktadır. İlk günden itibaren uzmanların tavsiyeleri yerine getirilmelidir.”

Ağır Kalp ve Damar Hastaları Endişe Etmemeli

Kalp damar hastalıklarında bitkisel tedavinin önemini defalarca vurgulayan Dr. Özkul, “Kalp damar hastalıkları daha oluşmadan, birtakım önlemler alınarak önlenebileceği gibi aynı zamanda oluştuktan sonraki süreçte ve ilerlemiş durumlarda hastalıklardan tamamen kurtulmak mümkündür. Özellikle damar tıkanıklıklarını açmada kullandığımız birtakım bitkiler ve etken maddelerinin bir araya getirilerek düzenli kullanımı günümüzde önemli neticeler vermektedir. Damar tıkanıklığı sonucu ciddi problemler yaşayan her hasta mutlaka fitoterapiden faydalanmalıdır. ”

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28/05/2021 09:43