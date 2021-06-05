Kalp Damar Sağlığına İyi Gelen 7 Besin! Dr. Hakan Özkul Açıkladı

Dr. Hakan Özkul Açıkladı. Kalp Damar Sağlığına İyi Gelen 7 Besin.

Pandeminin yeniden artışa geçtiği bu günlerde risk guruplarının başında gelen kalp hastalıkları bir kez daha gündeme geldi. Kalp damar hastalığı olanlar daha sıkı tedbirler almak zorunda kalıyor. Biz de kalp ve damar sağlığını korumak için neler yapılması gerektiğini Fitoterapi Uzmanı Dr. Hakan Özkul’a sorduk.

Dr. Hakan Özkul kalp damar sisteminin önemine vurgu yaptı.

Kalp, hayati faaliyetlerimizi sürdürebilmemiz için gerekli besin ve oksijeni sağlayan kanı dolaşım sistemimize pompalayan bir organ niteliğindedir. Bu açıdan kalp kasları, damarları, kapakçıkları gibi kompleks bir sisteme en iyi şekilde bakmamız gerekiyor.

Kalp sağlığını korumak için sağlıklı beslenmek çok önemlidir. Kalbe iyi eğlen besinlerin birçoğunu bitkisel tedavide de yaygın olarak kullanıyoruz.

Avokado

Kolesterol kalp krizi riskini önemli ölçüde arttıran sebeplerin başında gelmektedir. Kolesterol damar tıkanıklığına sebep olur. Kolesterol d vitamininin oluşturulmasını sağlar. Fakat kolesterol oranının artması damar tıkanıklıklarına sebep olur.

Avokado oymamış yağ asidi açısından zengindir. Bu yüzden içerdiği potasyum sayesinde kan basıncını dengeleyici bir özelliğe sahiptir. Aynı zamanda kolesterolü de dengeler.

Zeytinyağı

Zeytinyağını bitkisel tedavide birçok hastalık için kullanıyoruz. Fakat diyetlerin bir parçası olarak kullanılmalı. Zeytinyağı kolesterol düzeyini dengeleyici bir etkiye sahiptir. Aynı zamanda şekerin düşürülmesi içinde kullanılır. Şeker ve kolesterol kalp rahatsızlıklarına sebep veren en önemli iki hastalıktır.

Bitkisel tedavide hastaya nasıl bir reçete yazılacağı hastayı iyi anlamaktan iyi analiz etmekten geçer.

Domates

Kötü kolesterole karşı önlem almak için domates çok yararlı bir besindir. Çünkü güçlü bir antioksidandır. Domates aynı zamanda likopen içerir özellikle kolesterolü düzenleme açısından son derece önemlidir.

Keten Tohumu

Keten tohumu kolesterol ve kalp sağlığının yanı sıra kansere karşıda oldukça etkili bir besindir. Kalp sağlığını arttırmaya yarayan lif ve omega-3 açısından zengindir. Keten tohumu 2010 yılında yapılan bir araştırmaya göre yüksek kolesterolü olan deneklerin 12 hafta boyunca kullanımları sonrası kolesterol seviyesinde düşüş yaşandığı gözlemlenmiştir.

Ceviz, Fındık

Ceviz ve fındık omega 3, e vitamini ve magnezyum açısından zengindir. Haftada iki üç kez tüketimi kalp sağlığı açısından oldukça faydalıdır.

Sarımsak

Halk arasında doğal antibiyotik olarak bilinen sarımsağın faydaları saymakla bitmez. Damar tıkanıkları için de hastalarımıza önerdiğimiz sarımsak, damar içindeki pıhtılaşmayı önemli oranda engeller. Sarımsak tüketimini her gün bir diş şeklinde yapılmasında fayda var.

Balık ve Balık Yağı

Balık ve balık yağı tüketimini özellikle damar tıkanıklığında tavsiye ediyoruz. Damarların içyapısındaki pıhtılaşmayı engelleyen bir özelliğe sahiptir. Yüksek antioksidan özelliği ve balık yağında bulunan omega-3 yağ asitleri, Gut hastalığının tedavisinde de sıkça öneriyoruz. Balık tüketimini böbrek hastalıkları için de sıkça tavsiye ediyoruz.

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05/06/2021 09:01