Kalp Damar Tıkanıklıklarında Diyabetin Etkileri Nelerdir? Dr. Hakan Özkul Anlattı

Kalbi besleyen damarlarda meydana gelebilecek küçük bir tıkanıklık hayati problemlere sebep olabiliyor. Giderek azalan kalp krizi geçirme yaşı bu konunun ne kadar hassas ve dikkat edilmesi gereken bir konu olduğunu gözler önüne seriyor.

Fitoterapist Dr. Hakan Özkul’a kalp damar tıkanıklarının sebeplerini ve diyabetin kalp damar hastalıkları ile ne gibi ilişkisi olduğunu sorduk.

Kalp Damar Hastalıklarının Artmasındaki En Büyük Etken Sağlıksız Beslenme

Kalp hastalıklarında en büyük sağlıksız beslenme. Sağlıksız beslenme kötü kolesterolün ortaya çıkmasına sebep oluyor. Dolayısıyla yağlanmayla beraber oluşan bu durum kalbi besleyen damarları tıkayabiliyor. Bu yüzden öncelikle sağlıklı beslenmeyi kendimize görev bilmeliyiz.

Sigara tüketimi, kan basıncının yüksek seyretmesi yani hipertansiyonu bulunan kişilerde kalp krizi riski her zaman çok daha fazladır. Sigaradan ve kötü beslenmeden uzak durmamız gerekiyor.

Şeker Hastalığı Kalp Rahatsızlıklarına Sebep Oluyor!

Şeker hastalığı vücutta bulunan tüm damarların yapısını bozabilme gücüne sahip. Ayak damarlarından beynimizde bulunan damarlara kadar tüm sisteme etki eden bir hastalıktan bahsediyoruz. Söz konusu kalp damarları ve kalp kapakçığı olduğunda da durum aynıdır.

Kalbe giden damaları tıkama gücüne sahip olan diyabet koroner arter hastalığına sebep olur. Bu hastalığı en erken şekilde tespit etmek hastalığın seyri açısından oldukça önemlidir.

Diyabetle Savaş Eşittir Sağlıklı Kalp Anlamına Geliyor!

Diyabet hastaları potansiyel kalp damar hastası sayılır. Kalp hastalıklarına sahip kişilerin aynı zamanda yüksek şeker oranlarına sahip olmaları durumunda mutlaka şeker hastalığı tedavisine başlamaları gerekir. Hastayı en iyi şekilde analiz etmek hastalıkların etkilerini ortaya koyarak mücadele etmek ve durumun ne kadar ciddi olabileceğini hastaya aşılamak son derece önemlidir.

Kalp Damar ve Diyabet Hastalıklarına Karşı Hangi Önlemler Alınabilir?

Öncelikle sigara kullanımında vazgeçilmeli. Sağlıklı beslenmeyi hayatımızın merkezine koymalı. Sağlıklı beslenmek hazır gıda tüketiminden uzak durmak demektir. Tuz, yağ ve şekerden diyetleri uygulanabilir. Aynı zamanda hareketsiz bir yaşam biçiminden uzak durmalıyız.

Kalp Damar Tıkanıklıklarında Bitkisel Tedavi Ne Kadar Etkili?

Dr. Hakan Özkul bitkisel tedavinin devam eden tıbbi tedaviler ile birlikte aksatılmadan devam edilmesinin son derece önemli olduğuna vurgu yaptı.

Öncelikle kalp damar rahatsızlıkları için en önemli şey erken teşhistir. Hastalığın teşhisi ne kadar erken olursa tedavisi de o kadar mümkün olur. Ama hastalar asla geç kalınmış gibi düşünmesinler. Bitkisel tedavi ile bugün hangi hastalıklarda hangi bitkiden faydalanılması gerektiğini ne gibi bir diyet uygulanması gerektiğini çok iyi biliyoruz.

Bitkisel tedavi ile damar tıkanıklıklarını ortadan kaldırabilmekteyiz. Fitoterapi, tedavi sürecinde etkili olduğu kadar hastalığın ortaya çıkmasının önüne geçilmesinde de etkilidir. Ailesinde sıkça kalp damar rahatsızlığı ve şeker hastalığı bulunan kişilerin önlem olarak bitkisel tedaviye başvurmaları var olan riskleri önemli oranda ortadan kaldırmaktadır.

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01/06/2021 10:23