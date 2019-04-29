Kalp Hastalığı Nasıl Teşhis Edilir? Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Kalp Hastalığı Teşhisi

Kalp hastalığını teşhis etmek için ihtiyacınız olan testler kalp hastalığı türüne bağlıdır. Ne tür bir kalp hastalığınız olursa olsun, doktorunuz herhangi bir test yapmadan önce fizik muayene yapacak ve kişisel ve aile tıbbi geçmişinizi soracaktır.

Kan testleri ve göğüs röntgeninin yanında, kalp hastalığını teşhis etmeye yönelik testler şunları içerebilir:

Kalp hastalığı teşhisi için testler

Elektrokardiyogram (EKG)

Holter İzleme

Ekokardiyogram

Stres Testi

Kalp Kateterizasyonu

Kardiyak Bilgisayarlı Tomografi (BT) Taraması

Kardiyak Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)

Elektrokardiyogram (EKG)

EKG, elektrik sinyallerini kaydeder ve doktorunuzun kalbinizin ritmindeki ve yapısındaki düzensizlikleri tespit etmesine yardımcı olur. Dinlenirken veya egzersiz yaparken EKG yapılabilir (stres elektrokardiyogramı).

Holter İzleme

Holter monitörü, EKG yapılırken kaydetmeye yarayan, üzerinizde taşıdığınız ve genellikle 24 ile 72 saat boyunca çalışan taşınabilir bir cihazdır. Holter izleme, normal bir EKG muayenesinde bulunmayan kalp ritmindeki düzensizlikleri tespit etmek için kullanılır.

Ekokardiyogram

Göğsünüze yapılan ultrasonu içeren bu invaziv olmayan muayene, kalbinizin yapısı ve fonksiyonunun ayrıntılı resimlerini gösterir.

Stres Testi

Bu test türü, kalp testleri yaparken kalp atış hızınızı egzersiz veya ilaçla arttırmayı ve kalbinizin nasıl tepki verdiğini kontrol etmeyi içerir.

Kalp Kateterizasyonu

Bu testte, bacağınızdaki (kasık) veya kolunuzdaki bir damar veya artere kısa bir tüp (kılıf) yerleştirilir.

İçi boş, esnek ve daha uzun bir tüp (kılavuz kateter) daha sonra kılıfın içine yerleştirilir. Bir monitördeki X-ışını görüntülerinin yardımı ile doktorunuz kılavuz kateteri kalbe ulaşana kadar bu arterden geçirir.

Kalp odalarınızdaki basınç ölçülebilir ve boya enjekte edilebilir. Boya, röntgende görülebilir, bu da doktorunuzun kalbinizdeki kan akışını, kan damarlarını ve kapakçıkların anormalliklerini kontrol etmek için görmesine yardımcı olur.

Kardiyak Bilgisayarlı Tomografi (BT) Taraması

Bu test genellikle kalp problemlerini kontrol etmek için kullanılır. Kardiyak BT taramasında donut şeklindeki bir makinenin içinde bir masanın üzerine uzanırsınız. Makinenin içindeki bir X-ışını tüpü vücudunuzun etrafında döner ve kalbinizin ve göğsünüzün görüntülerini toplar.

Kardiyak Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)

Bu test için, manyetik alan üreten uzun tüp benzeri bir makinenin içindeki bir masaya uzanırsınız. Manyetik alan doktorunuzun kalbinizi değerlendirmesine yardımcı olacak resimleri toplar.

Kalp Hastalığı Tedavisi

Kalp hastalığı tedavileri duruma göre değişir. Örneğin, kalp enfeksiyonunuz varsa, muhtemelen antibiyotik verilir. Genel olarak, kalp hastalığı için tedaviler şunları içerir:

Yaşam Tarzı Değişiklikleri

Az yağlı ve az sodyumlu (tuz) bir beslenme, haftanın çoğu günü en az 30 dakika ılımlı egzersiz yapmak, sigarayı bırakmak ve alkol alımını sınırlamak yer alıyor.

İlaçlar

Yaşam tarzı değişiklikleri tek başına yeterli değilse, doktorunuz kalp hastalığınızı kontrol etmek için ilaç kullanmanızı söyleyebilir. Verilen ilaç türü, kalp hastalığı türüne bağlı olacaktır.

Tıbbi Prosedürler veya Cerrahi Ameliyat

Eğer ilaçlar yeterli değilse, doktorunuz belirli prosedürler veya ameliyat önerebilir. İşlemin türü, kalp hastalığı tipine ve kalbinize verilen zararın derecesine bağlı olacaktır.

Yaşam Tarzı Değişiklikleri ve Doğal Tedavi Yöntemleri

Kalp hastalığı, bazı yaşam tarzı değişiklikleri yapılarak iyileştirilebilir (hatta önlenebilir). Aşağıdaki değişiklikler kalp sağlığını iyileştirmek isteyen herkese yardımcı olabilir:

Kalp sağlığını iyileştirmek için

Sigarayı Bırakmak

Tansiyonunuzu Kontrol Edin

Kolesterolünüzü kontrol edin

Diyabet Hastalığını Kontrollü Tutun

Düzenli Egzersiz Yapın

Sağlıklı Bir Beslenme Düzeni Oluşturun

Sağlıklı Kilonuzu Koruyun

Stres Yönetimi

Depresyon İle Başa Çıkmak

Hijyen Kurallarına Dikkat Edin

Sigarayı Bırakmak

Sigara içmek kalp hastalığı için, özellikle ateroskleroz için önemli bir risk faktörüdür. Sigarayı bırakma kalp hastalığı riskini ve komplikasyonlarını azaltmanın en iyi yoludur.

Tansiyonunuzu Kontrol Edin

Doktorunuzdan en az iki yılda bir tansiyon ölçümü isteyin. Kan basıncınız normalden yüksekse veya kalp hastalığı öykünüz varsa daha sık ölçümler yapılabilir.

Optimal kan basıncı milimetre cıva (mm Hg) cinsinden ölçüldüğünde 120 sistolik ve 80 diastolik olmalıdır.

Kolesterolünüzü kontrol edin

20’li yaşlara girdiğinizde, en az beş yılda bir bazal kolesterol testi yaptırmalısınız. Ailenizde yüksek kolesterol hastası varsa testlere daha erken başlamanız gerekebilir. Test sonuçlarınız istenilen aralıklar dahilinde değilse, doktorunuz daha sık ölçümler önerebilir.

Çoğu insan desilitre başına 130 miligramın (mg / dL) altındaki bir LDL seviyesini veya litre başına 3.4 mmol (mmol / L) hedeflemelidir. Kalp hastalığı için başka risk faktörleriniz varsa, 100 mg / dL’nin (2.6 mmol / L) altındaki bir LDL’yi hedeflemelisiniz.

Çok yüksek kalp hastalığı riski altındaysanız – örneğin bir kalp krizi geçirdiyseniz veya diyabetiniz varsa – daha düşük bir LDL seviyesini hedefleyin – 70 mg / dL’nin (1.8 mmol / L) altında.

Diyabet Hastalığını Kontrollü Tutun

Şeker hastalığınız varsa, düzenli kan şekeri kontrolü kalp hastalığı riskini azaltmanıza yardımcı olabilir.

Düzenli Egzersiz Yapın

Egzersiz, sağlıklı bir kiloyu korumanıza, diyabeti, yüksek kolesterolü ve yüksek tansiyonu kontrol etmenize yardımcı olur – kalp hastalığı için tüm risk faktörleri- Bir kalp aritminiz veya kalp bozukluğunuz varsa, yapabileceğiniz aktivitelerle ilgili bazı kısıtlamalar olabilir, bu nedenle egzersiz yapmaya başlamadan önce doktorunuza danışın.

Sağlıklı Bir Beslenme Düzeni Oluşturun

Meyve, sebze ve kepekli tahıllardan yüksek, doymuş yağ, sodyum ve ilave şekerden düşük bir beslenme düzeni, kalp sağlığınızı ve kilonuzu koruyacaktır. Tansiyon ve kolesterolünüzü kontrol etmenize de yardımcı olacaktır.

Sağlıklı Kilonuzu Koruyun

Fazla kilolu olmak, kalp hastalığı riskinizi arttırır. Sağlıklı besinler tüketerek ve düzenli egzersiz yaparak kilonuzu koruyabilirsiniz.

Stres Yönetimi

Stresi mümkün olduğunca azaltın. Yoga, meditasyon, nefes teknikleri gibi stres yönetici aktiviteler yapabilirsiniz.

Depresyon İle Başa Çıkmak

Depresyonda olmak, kalp hastalığı riskinizi önemli ölçüde artırabilir. Umutsuz ya da ilgisiz hissediyorsanız, bir doktora veya danışmana başvurabilirsiniz.

Hijyen Kurallarına Dikkat Edin

Soğuk algınlığı gibi enfeksiyöz hastalıkları olan insanlardan uzak durun, gribe karşı korunun, düzenli olarak ellerinizi yıkayın, dişlerinizi düzenli olarak fırçalayın ve diş ipi ile temizleyin.

Ayrıca düzenli tıbbi kontroller alın. Erken teşhis ve tedavi, yaşam boyu daha iyi kalp sağlığı için gereklidir.

Kalp Hastalıklarıyla Başa Çıkma ve Destek

Siz de veya sevdikleriniz de kalp hastalığı olduğunu öğrenince sinirli, üzgün veya bunalmış hissedebilirsiniz. Neyse ki, kalp hastalıklarıyla baş etmenize veya durumunuzu iyileştirmeye yardımcı olmanın yolları vardır. Bunlar şunları içerir:

Kardiyak Rehabilitasyon

Kalp krizine neden olan veya ameliyat ile düzeltilmesi gereken kardiyovasküler hastalıkları olan kişiler için, kardiyak rehabilitasyon genellikle tedaviyi iyileştirmenin ve iyileşmeyi hızlandırmanın bir yolu olarak önerilir.

Kardiyak rehabilitasyon, kalp sorunları riskini azaltmak için izlenen egzersiz seviyelerini, beslenme danışmanlığı, duygusal destek ve yaşam tarzı değişiklikleriyle ilgili destek ve eğitimi içerir.

Destek Grupları

Arkadaşlarınızla ve ailenizle destek için paylaşımda bulunmak çok önemlidir, ancak daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa destek gruplarına katılabilir veya bir doktora danışabilirsiniz.

Sizinle aynı problemleri yaşayanların olduğu bir destek grubu oldukça faydalı olabilir.

Düzenli Tıbbi Kontroller

Tekrarlayan veya kronik bir kalp rahatsızlığınız varsa, kalp rahatsızlığınızı doğru şekilde yönettiğinizden emin olmak için düzenli olarak doktor kontrolüne gidin.

Randevunuz İçin Hazırlanın

Bazı kalp hastalığı tipleri herhangi bir tedavi gerektirmeden de keşfedilebilir – örneğin, bir çocuk ciddi kalp kusuruyla doğarsa, doğumdan hemen sonra tespit edilebilir- Kalp hastalığınız kalp krizi gibi acil bir durumda da teşhis edilebilir.

Eğer kalp hastalığınız olduğunu düşünüyorsanız veya aile geçmişinizden dolayı kalp hastalığı riskiniz olduğundan endişeleniyorsanız, vakit kaybetmeden bir doktora danışmalısınız. Bir kalp uzmanına (kardiyoloji uzmanı) yönlendirilebilirsiniz.

Randevunuza hazırlanmanıza yardımcı olacak bazı bilgiler: