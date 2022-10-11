Kalp hastalığı şeklinde ritm tutan bir makine yaptılar

Davul makinesi, kalp kusurları olan dört çocuğun ekokardiyogram (EKG) taramalarına dayalı ritimler üreten dört modüle sahip. Teenage Engineering, tarama sonuçlarının kalp atışlarının şeklini, hızını ve BPM’sini ortaya çıkardığını söylüyor. Verileri dört kanallı dairesel bir sıralayıcıya ekliyor.

Kalıplar, “her çocuğun düzensiz kalp atışını” örnekleyen sesler oluşturmak için birlikte veya ayrı ayrı çalınabiliyor. Aşağıdaki video, makinenin yaratabileceği rahatsız edici ses manzaraları hakkında bir fikir verecektir:

Hulten, “Davul makineleri vuruş, hız ve ritim sırasına göre tanımlanır” dedi. “Bu makine de bu sistemi bozar, tıpkı doğuştan kalp hastalığı olan bir çocuğun doğumundan itibaren hayatının bozulması gibi.” Makine aynı zamanda sesi ve ritmi uygun bir EKG makinesine benzer şekilde gösteren bir OLED ekrana sahiptir.Şüphesiz bu bir sanat projesi, ama önemli bir konuda farkındalık yaratan büyüleyici bir proje. Şanslıysanız ve yeterince derin cepleriniz varsa, koleksiyonunuza CHD-4’ü ekleyebilirsiniz. Tüm geliri İsveç Heartchild Vakfı’na gidecek olan kitap, Sevgililer Günü’nde (14 Şubat) açık artırmaya çıkarılacak.

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11/10/2022 09:56