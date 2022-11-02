Kalp kıran 5 burç!

Kalp kırmak her ne kadar kötü bir şey gibi gelse de zaman zaman herkes isteyerek ya da istemeden yapar. Belki de bu durum insanın ilişkilerdeki en kötü deneyimidir. Peki, hangi burçlar daha kırıcı? Kalp kıran 5 burcun özelliklerini sizler için derledik.

Bazı burçlar ilişkilerde daha kırıcı ve duygusuz. Bir anda hayalleriniz yıkılabilir ve karşınızda dünyanın en duyarsız insanını görebilirsiniz. Peki, hangi burçlar kalp kırıcı?

İkizler burcu

En kararsız burç olan İkizler, yenilik sever. Sıkıldığı zaman da çekilmez ve kırıcı olabilir. Bir şeyleri kafalarında bitirdiklerinde duygularınıza saygı göstermezler ve kendi bildiklerini okurlar.

Akrep burcu

Tutkunun ve kararın sembolü olan Akrep burcuyla geçici ilişki kurduysanız kırılmalara hazır olun. Bir Akrep güvenemediyse söylemekten çekinmez, konuştuğunda ise paramparça olabilirsiniz. Ama o hep nettir.

Kova burcu

Kovalar ilişkiler konusunda güvensiz ve korkaktır. Birine bağlanmaktan korkarlar. Bir ilişkide kararlı ve dürüst olabilirler, sonra ilgisiz davranırsanız kalp kırıcı olurlar. Çünkü Kovalar dengesizliğe tahammül edemez.

Yay burcu

Özgürlüğüne düşkün Yay burcu bir ilişkide açık sözlü olmayı sever. Empatik burç değildir, çoğu zaman kendi ihtiyaçlarını ilk sıraya koyar. Bu yüzden kırıcı olabilir.

Koç burcu

Zodyak'ın en vahşi burçlarından olan Kova burcu sıkılmaya gelmez. Mücadeleci yapısı karşısındakini kırabilir ve birden ortadan kaybolabilir.

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02/11/2022 20:51