Kalp krizi dahi sigarayı bıraktırmıyor!

Dr. Georgieva: “Hastalar kalp krizi sonrasında dahi sigaraya dönebiliyor”

Makedonya’nın önemli televizyon kanallarından TV Telma’da konuşan Makedon Kardiyolog Dr. Aleksandra Georgieva, tütünde zarar azaltımını desteklediğini belirtti ve sigara içen yetişkinlerin riski azaltılmış alternatif ürünler ile ilgili bilgi edinme haklarının olduğunu savundu. Dr. Georgieva, kalp krizi geçiren bazı hastaların, atak sonrasında sigarayı bıraktıklarını ancak büyük çoğunluğunun ilk kontrollerinde “günde sadece beş sigara içtiklerini” söylediklerini ve altı ay sonra ise hiçbir rahatsızlık geçirmemiş gibi eski alışkanlıklarına döndüklerini ifade etti.

Dr. Georgieva, "Sigarayı bırakmayan hastaların, zararı azaltma hakkında bilgi sahibi olmaları gerekiyor. Aynı şekilde alışkanlıklarını tamamen ortadan kaldıramayan yetişkin tüketicilerin de daha az riskli alternatifler hakkında bilgilenmesini ve alternatiflere geçiş yapmasını sağlayan programlar gerekli” dedi. Dr. Georgieva, zarar azaltma yaklaşımını desteklediğini ve Makedonya Bilim ve Sanat Akademisi’nin zarar azaltma yaklaşımına temel oluşturabilecek kapsamlı araştırmalar yürüttüğünü sözlerine ekledi.

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Artan adamızda sigara içme oranının yüksekliğine dikkat çekerek “Sigara kullanımı başta akciğer ve kalp hastalıkları olmak üzere birçok ciddi hastalığa sebebiyet verir. Sigaranın zararlarından korunmanın en iyi yolu tüm tütün ve nikotin içeren ürünleri tamamen bırakmak ya da en başta bu ürünlere hiç başlamamaktır. Sigaradan uzaklaşmak için her yolu denemiş ancak başarılı olamamış ve sigaraya devam edecek kişiler ise sigaradan tamamen uzaklaşma koşuluyla yanmanın olmaması sonucunda daha az toksik madde içeren alternatif ürünleri de deneyebilirler” dedi.

Kaynak: streaming.ninamedia.rs/uploads/dtmp4.php?src=/2023/06/29/8D244F4F-5EDA-43C2-A5BD-2B883AFF0961