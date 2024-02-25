Kalp krizi geçiren Babacar'ın durumu bir buçuk ay sonra netleşecek

Cihangir'in Senegalli forveti Babacar Mbaye Diop dün oynanan MTG maçının 69.dakikasında kalp krizi geçirmiş ve tıkanan iki damarına stent takılmıştı.

Yakın Doğu Hastanesi yoğun bakım bölümünde kontrol altında tutulan Babacar'ın taburcu edilmesiyle bir buçuk ay istirahat edeceği, sonrasında tetkik ve efor testlerinin yapılmasıyla durumunun netleşeceği açıklandı.

Kaburgalarından sakatlandığı gerekçesiyle sahadan çıkan 31 yaşındaki forvetin hastanede yapılan tetkiklerinde kalp krizi geçirdiği teşhisi konularak anjiyoya alınmıştı.

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